comentarios de esta noticia
Sentencian a un hombre por delitos de lesiones y odio hacia una mujer gitana y su pareja
El procesado insultó a las víctimas con expresiones tales como "gitanos de mierda" y posteriormente les agredió
|
etiquetas
:
condena
,
racismo
,
delito de odio
,
gitanos
compartir
#1
Marcus78
*
“pérdida de audición en un oído“ e la indemnización es de 300 euros? Algo no cuadra…
1
K
18
#2
Ripio
#1
Puede ser que le jodiese el sonotone.
1
K
30
#4
mcfgdbbn3
*
#1
: Estamos en España, no esperes mucha justicia en un juzgado.
A algunas personas que han perdido un ojo a cuenta de las balas de goma tampoco las indemnizan.
0
K
12
#3
JohnnyQuest
Además de racista tiene que tener unos huevos así de gordos. Just sayin’.
0
K
10
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
A algunas personas que han perdido un ojo a cuenta de las balas de goma tampoco las indemnizan.