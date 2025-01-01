edición general
Sentencian a un hombre por delitos de lesiones y odio hacia una mujer gitana y su pareja

El procesado insultó a las víctimas con expresiones tales como "gitanos de mierda" y posteriormente les agredió

El procesado insultó a las víctimas con expresiones tales como "gitanos de mierda" y posteriormente les agredió

etiquetas: condena , racismo , delito de odio , gitanos
#1 Marcus78 *
“pérdida de audición en un oído“ e la indemnización es de 300 euros? Algo no cuadra…
Ripio #2 Ripio
#1 Puede ser que le jodiese el sonotone.
:troll:
#4 mcfgdbbn3 *
#1: Estamos en España, no esperes mucha justicia en un juzgado.

A algunas personas que han perdido un ojo a cuenta de las balas de goma tampoco las indemnizan.
JohnnyQuest #3 JohnnyQuest
Además de racista tiene que tener unos huevos así de gordos. Just sayin’.
