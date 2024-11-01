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Sentencia Obadal ¿qué se puede reclamar si eres un trabajador interino?

Sentencia Obadal ¿qué se puede reclamar si eres un trabajador interino?

La sentencia Obadal reitera las carencias de la normativa española de empleo público? ¿qué se puede hacer a partir de ahora?

| etiquetas: interinos , empleo temporal
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1 comentarios
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#1 Tecar
Nada.
Bueno, rezar para que no saquen la plaza a concurso y se la lleve otro.
:troll:
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menéame