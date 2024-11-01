·
15
meneos
227
clics
Senderos GR. Busca tu sendero por provincia o utiliza el buscador
[Busca tu sendero por provincia o utiliza el buscador. Selecciona una provincia]
|
etiquetas
:
gr
,
senderismo
,
buscador
,
españa
,
senderos
#6
dakota
#5
yo soy mas de rutas circulares de 10-15 km, y en Cataluña por donde suelo ir hay muchas espectaculares y no me da tiempo a mucho mas
en Baralla este verano hice una tb muy chula... hay sitios espectaculares
1
K
26
#3
dakota
*
yo uso wikiloc para buscar rutas, los GR son rutas de largas distancias y para un domingo de caminata es mejor rutas circulares, muchas son parte de las GR que salen en esa web
igualmente me la guardo pq si algun dia me da por hacerlas, pero la GR7 de 773 km va a ser que no
1
K
26
#4
Deckardio
#3
Ostras, Andorra-Tarifa. No lo conocía, aunque algún día sí me gustaría
Yo espero hacer pronto el Zaragoza - Huesca. Tres etapitas, se puede apañar en un finde.
2
K
45
#5
hdblue
#3
#4
Pues es más divertido todavía, la GR7, empieza en Tarifa... y acaba en las Chipre. En España-Andorra es la GR-7 y a partir de ahí se convierte en la E4 Europea. Unos 10.000 km de rutita
es.wikipedia.org/wiki/Sendero_Europeo_E-4
1
K
20
#7
dakota
#4
si tienes preparación y una buena logística ha de ser espectacular
1
K
26
#1
Benzo
Busca tu sendero por provincia o utiliza el buscador.
0
K
11
#2
reivaj01
*
#1
Senderos GR.
.
0
K
10
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
.