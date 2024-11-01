edición general
¿La señal “WoW!” fue emitida desde 3I/ATLAS? (Eng)

La señal "WoW!" difiere aproximadamente 4 grados en AR y 8 grados en Dec de la dirección de 3I/ATLAS. La probabilidad de que dos direcciones aleatorias en el cielo estén alineadas a ese nivel es de aproximadamente un 0,6 %.

#3 diablos_maiq
Dice Betteridge que ni de coña.
karakol #4 karakol
Ley de los titulares de Betteridge + Avi Loeb + objeto interestelar = www.amazon.es/Extraterrestre-humanidad-primer-inteligente-Ficción/dp/
mariKarmo #11 mariKarmo *
#7 A ver, hay que leer más sobre este hombre, que recordemos que es un científico de bastante prestigio. Comentó una vez en una entrevista por qué dice estas cosas sobre artefactos artificiales.

En resumidas cuentas es algo tan simple como "yo no creo que sea una nave, pero no podemos descartar que sea una nave y entra dentro de las posibilidades. Investigar también si es un artefacto artificial nos puede ayudar a afinar más las observaciones de estos cuerpos para obtener datos de cara

NotVizzini #9 NotVizzini
FOR THE HORDE!!!
cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
Pero si todo el mundo sabe que era Radio Maria.
#6 euacca
Se les va la olla al final del artículo.
#10 yarkyark *
Que bonito, el satélite echándose una partidita cuando debería estar trabajando.
mmpulido #1 mmpulido
No deja abrir la página embebida...
Por otro lado, he escuchado ya tantas cosas de 3I/ATLAS... que no me creo nada.
#5 titomeneao
#1 A mi me abre sin problema
#8 sliana
los madrileños ya tienen destino para el proximo puente
karaskos #7 karaskos
Página de Avi Loeb, está todo dicho.
