edición general
2 meneos
25 clics

El Senado vota la ley de Movilidad Sostenible

La sesión continua con la moción sobre el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 impuesto y diseñado «contra» las CCAA

| etiquetas: senado , movilidad , ley
1 1 0 K 12 politica
sin comentarios
1 1 0 K 12 politica

menéame