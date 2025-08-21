edición general
7 meneos
8 clics
El Senado argentino aprueba un proyecto para impulsar la minería cerca de los glaciares

El Senado argentino aprueba un proyecto para impulsar la minería cerca de los glaciares

El Senado de Argentina aprobó este jueves un proyecto de ley impulsado por el Gobierno del presidente argentino, Javier Milei, que busca fomentar los proyectos mineros en áreas cercanas a los glaciares y que genera un amplio rechazo por parte de organizaciones ambientalistas. El texto modifica la Ley de Glaciares aprobada en 2010 en Argentina, una norma pionera en Latinoamérica y que establece la protección de los glaciares y del ambiente periglacial como reservas estratégicas de agua.

| etiquetas: argentina , minería , glaciares , senadores
6 1 0 K 77 MAmbiente
4 comentarios
6 1 0 K 77 MAmbiente
Supercinexin #2 Supercinexin
Total, si iban a derretir igual.

Glaciares o libertá. Todo a la vez no puede ser.
3 K 58
Ripio #1 Ripio
La foto, impagable.
xD xD xD
0 K 20
ochoceros #4 ochoceros
Pues anda que lo que están haciendo con el fracking sobre el acuífero Guaraní... :-P
0 K 12

menéame