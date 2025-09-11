edición general
Seis y siete años de cárcel para dos ertzainas sorprendidos con 54 kilos de cocaína en Galdakao, Bizkaia

Se fija para el principal acusado una pena menor al considerar que tiene «una grave dependencia al consumo de sustancias estupefacientes, alcohol y adicción al juego», siendo circunstancia atenuante. Se le inhabilita como ertzaina mientras dure la condena e impone una multa de 2.160 euros como autor de un delito de descubrimiento y revelación de secretos, ya que solicitó información sobre matrículas de vehículos policiales. El otro agente es condenado a 7 años y medio de cárcel y a multa de 3 millones de euros como el primero.

ewok #1 ewok
It's just another isolated case.
4 K 54
#3 Hombre_de_Estado
Ejemplo por antonomasia de "farlopa pa' la tropa" :shit:
0 K 20
#4 Grahml *
Pocos me parecen...


...(los kilos de cocaína aprehendidos).
0 K 19
#5 pelagito
#4 Hombre, 40 kilos no son pocos.
0 K 10
#6 R2dC
Eso en el pais vasco es consumo propio.
0 K 11
#2 pelagito *
tampoco va a ser tanto tiempo en el talego. Si ya habían estado pasando antes, deben tener unos buenos ahorrillos.
El tipo es una joyita: síndrome de José Luis Torrente.
0 K 10

