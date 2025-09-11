Seis y siete años de cárcel para dos ertzainas sorprendidos con 54 kilos de cocaína en Galdakao, Bizkaia

Se fija para el principal acusado una pena menor al considerar que tiene «una grave dependencia al consumo de sustancias estupefacientes, alcohol y adicción al juego», siendo circunstancia atenuante. Se le inhabilita como ertzaina mientras dure la condena e impone una multa de 2.160 euros como autor de un delito de descubrimiento y revelación de secretos, ya que solicitó información sobre matrículas de vehículos policiales. El otro agente es condenado a 7 años y medio de cárcel y a multa de 3 millones de euros como el primero.