Seis plataformas retiran un centenar de anuncios de alojamientos turísticos en los asentamientos israelíes en Palestina

El Ministerio de Consumo había ordenado la retirada de 138 páginas, de las que ya se han bloqueado 108

