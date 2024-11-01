Seis padres magrebíes han sido detenidos por abandonar a sus hijos en Euskadi

La llegada a Euskadi de padres de menores magrebíes que viajan con ellos y les dejan en localidades vascas para que se beneficien de las redes forales de acogida se está extendiendo. Mientras la Policía Nacional y la Ertzaintza investigan al menos una veintena de casos sospechosos de tratarse de este tipo de abandonos de menores, sobre todo en Álava, estos mismos cuerpos van practicando detenciones que certifican que no se trata de hechos aislados. El último caso conocido se ha registrado en Gipuzkoa.