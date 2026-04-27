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Las seis mayores petroleras de Occidente ganarán 3.000 $ al segundo en 2026, dice Oxfam

Las seis mayores petroleras de Occidente ganarán 3.000 $ al segundo en 2026, dice Oxfam

Este organizació reclama un impuesto a los grandes beneficios de las empresas de combustibles fósiles

| etiquetas: petroleras , oxfam , impuestos
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2 comentarios
3 0 0 K 3 Economía
Feindesland #1 Feindesland *
Pues vaya miseria... :-/
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salteado3 #2 salteado3
Pero es que tienen muchos gastos... :troll:
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menéame