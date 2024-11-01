Seis grandes preguntas sobre la crisis hídrica de Irán y el día cero de Teherán

Teherán, una metrópolis de más de 15 millones de habitantes, se menciona con frecuencia como una ciudad que se acerca a su «Día Cero» : el momento en que se agotan los recursos. Irán se encuentra ahora en su sexto año consecutivo de sequía severa. Lo que vemos hoy ya no es una crisis hídrica, sino una «bancarrota hídrica». La evacuación temporal puede funcionar en una emergencia, pero no es una solución.