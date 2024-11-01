edición general
Seis grandes preguntas sobre la crisis hídrica de Irán y el día cero de Teherán

Teherán, una metrópolis de más de 15 millones de habitantes, se menciona con frecuencia como una ciudad que se acerca a su «Día Cero» : el momento en que se agotan los recursos. Irán se encuentra ahora en su sexto año consecutivo de sequía severa. Lo que vemos hoy ya no es una crisis hídrica, sino una «bancarrota hídrica». La evacuación temporal puede funcionar en una emergencia, pero no es una solución.

Uge1966
1. ¿Esto se debe al cambio climático o a la mala gestión?
2. ¿Se está manipulando el clima de Irán?
3. ¿Puede ayudar la evacuación o reubicación de Teherán?
4. ¿El Día Cero de Teherán conducirá a protestas o al colapso de la República Islámica?
5. ¿Puede la siembra de nubes salvar a Teherán?
6. ¿Cuáles son las soluciones reales?

Ala!, spoiler hecho.
Connect
#2 Es una mala gestión. Los pantanos de Teherán tienen fugas, no se reparan, y las tuberías son tan viejas que apenas llega el agua hasta el final. Además los residentes en Teherán no tienen ninguna empatía por la gestión razonable. Gastan como si no pasara nada porque dios proveerá.

Mover la capital es un dineral. Más barato es arreglar esos embalses. Pero el problema son las canalizaciones. Levantar calles en una ciudad tan saturada de tráfico y con instalaciones colocadas sin orden (cables…   » ver todo el comentario
spasmos87
Cuando ves las barbas de tu vecino a cortar pon las tuyas a remojar
