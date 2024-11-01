La Seguridad Social duplica su superávit hasta julio y alcanza los 7.540 millones

La Seguridad Social cerró los siete primeros meses del año con un saldo positivo de 7.540M de euros, más del doble que en el mismo periodo de 2024. La cifra equivale al 0,5% del PIB y refleja el buen comportamiento de los ingresos frente a los gastos, según los datos publicados este viernes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Entre enero y julio, el sistema ingresó 143.101 millones de euros, un 9,6% más que en el ejercicio anterior, mientras que los gastos ascendieron a 135.561 millones, con un aumento del 6,3%.