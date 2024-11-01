La Seguridad Social duplica su superávit hasta julio y alcanza los 7.540 millones

La Seguridad Social cerró los siete primeros meses del año con un saldo positivo de 7.540M de euros, más del doble que en el mismo periodo de 2024. La cifra equivale al 0,5% del PIB y refleja el buen comportamiento de los ingresos frente a los gastos, según los datos publicados este viernes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Entre enero y julio, el sistema ingresó 143.101 millones de euros, un 9,6% más que en el ejercicio anterior, mientras que los gastos ascendieron a 135.561 millones, con un aumento del 6,3%.
| etiquetas: seguridad social , súperavit , economía
Y no parece ser algo puntual, pues la Seguridad Social ya obtuvo un superávit de 16.734,3 millones de euros en los seis primeros meses de 2008, un 12,2% más que en el mismo periodo del año anterior.
Esto demuestra que con un Gobierno decente (no necesariamente el PSO, pero definitivamente sin el PP y VOX de por medio), se pueden lograr grandes metas a nivel económico.
Eso lo tenemos todos claro, pero tenemos la desgracia de padecer una derecha que no tolera que gobierne nadie con un mínimo de decencia.
Las metas.
Precisamente que en el periodo record de recaudacion (que significa que el dinero de las personas va a parar al estado), mientras para la poblacion cada vez es mas pobre (menor poder adquisitivo y menos trabajo) , hay gente que lo celebre como lograr grandes metas a nivel económico. Me cago en la ostia de verdad por el analfabetismo y borreguistmo de algunos
Pues mejor que el dinero de "las personas" vayan a parar al Estado, que es un redistribuidor de la riqueza; a que se quede en los bolsillos de "las personas" que tienen demasiado y se quieren quedar con todo. Sin Estado tendríamos menos poder adquisitivo aún y menos derechos. Trabajo sí tendríamos, currando por una miseria para los señoritos.
Y lo de señalar el record de financiación como algo malo perse... Como se nota de que pie cojeas majo. Podria deverse perfectamente a mas gente con trabajo y menos temporalidad. La subida del SMI tambien ha impulsado el consumo.
Si además las pensiones no contributivas no saliesen del dinero que se supone que ahorran los trabajadores en la SS, sino que se pagasen de otro presupuesto, y el sueldo de los trabajadores de la Seguridad Social se pagase a través del capítulo 1 de los presupuestos, que es lo normal, en lugar de tirar del dinero de la hucha, entonces el superavit sería envidiable, pero hay que provocarlo aunque sea de forma artificial para justificar lo injustificable.
A ver vamos a traducir que significa esto:
1- El dinero de los ciudadanos va cada vez mas al estado
2- La seguridad social extrae cada vez mas dinero por ciudadano
