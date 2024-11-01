edición general
La Seguridad Social duplica su superávit hasta julio y alcanza los 7.540 millones

La Seguridad Social cerró los siete primeros meses del año con un saldo positivo de 7.540M de euros, más del doble que en el mismo periodo de 2024. La cifra equivale al 0,5% del PIB y refleja el buen comportamiento de los ingresos frente a los gastos, según los datos publicados este viernes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Entre enero y julio, el sistema ingresó 143.101 millones de euros, un 9,6% más que en el ejercicio anterior, mientras que los gastos ascendieron a 135.561 millones, con un aumento del 6,3%.

Ze7eN #1 Ze7eN *
No entiendo como una noticia de este calibre no abre telediarios. No recuerdo haberla visto en Menéame tampoco, y no la encuentro en el buscador (aunque no descarto que sea duplicada).

Y no parece ser algo puntual, pues la Seguridad Social ya obtuvo un superávit de 16.734,3 millones de euros en los seis primeros meses de 2008, un 12,2% más que en el mismo periodo del año anterior.

Esto demuestra que con un Gobierno decente (no necesariamente el PSO, pero definitivamente sin el PP y VOX de por medio), se pueden lograr grandes metas a nivel económico.
4 K 36
MiguelDeUnamano #2 MiguelDeUnamano
#1 Esto demuestra que con un Gobierno decente... se pueden lograr grandes metas a nivel económico

Eso lo tenemos todos claro, pero tenemos la desgracia de padecer una derecha que no tolera que gobierne nadie con un mínimo de decencia.
2 K 29
#3 Jotax
#1 El fanatismo que existe en este país y el odio a cierta ideología hacia la izquierda le impide ver la realidad y analizar con un mínimo de coherencia. Seguirán votando lo mismo.
0 K 6
oricha_1 #4 oricha_1 *
#1 Esto demuestra que con un Gobierno decente... se pueden lograr grandes metas a nivel económico
Las metas.
Precisamente que en el periodo record de recaudacion (que significa que el dinero de las personas va a parar al estado), mientras para la poblacion cada vez es mas pobre (menor poder adquisitivo y menos trabajo) , hay gente que lo celebre como lograr grandes metas a nivel económico. Me cago en la ostia de verdad por el analfabetismo y borreguistmo de algunos  media
1 K -1
Mikhail #8 Mikhail
#4 "[...] el dinero de las personas va a parar al estado), mientras para la poblacion cada vez es mas pobre [...]"
Pues mejor que el dinero de "las personas" vayan a parar al Estado, que es un redistribuidor de la riqueza; a que se quede en los bolsillos de "las personas" que tienen demasiado y se quieren quedar con todo. Sin Estado tendríamos menos poder adquisitivo aún y menos derechos. Trabajo sí tendríamos, currando por una miseria para los señoritos.
0 K 8
UnoYDos #12 UnoYDos *
#4 Porque todos sabemos que es mucho mejor ser mas pobres que una rata y que la SS tenga deficit, como nos ha pasado con los gobiernos anteriores. No hay nada que celebrar no... Y menos mal que ha gobernado la "izquierda", ya me diras tu como viviria la gente hoy con el SMI de Rajoy.

Y lo de señalar el record de financiación como algo malo perse... Como se nota de que pie cojeas majo. Podria deverse perfectamente a mas gente con trabajo y menos temporalidad. La subida del SMI tambien ha impulsado el consumo.
1 K 15
arturios #6 arturios
#1 Básicamente por que el relato es el déficit de la SS y cuando haga falta se pueden llenar los bolsillos a manos llenas, no sería ni la primera vez, y siempre es el Pp el que lo hace (cosa que creo que a nadie le sorprende).

Si además las pensiones no contributivas no saliesen del dinero que se supone que ahorran los trabajadores en la SS, sino que se pagasen de otro presupuesto, y el sueldo de los trabajadores de la Seguridad Social se pagase a través del capítulo 1 de los presupuestos, que es lo normal, en lugar de tirar del dinero de la hucha, entonces el superavit sería envidiable, pero hay que provocarlo aunque sea de forma artificial para justificar lo injustificable.
0 K 11
oricha_1 #7 oricha_1
#1 La Seguridad Social duplica su superávit hasta julio y alcanza los 7.540 millones

A ver vamos a traducir que significa esto:
1- El dinero de los ciudadanos va cada vez mas al estado
2- La seguridad social extrae cada vez mas dinero por ciudadano
3- .....
....
....
....
0 K 6
Mikhail #9 Mikhail
#7 Tu traductor falla más que una escopeta de feria. xD
0 K 8
oricha_1 #11 oricha_1
#9 Te reto que digas un contraejemplo, para que pruebes que mi traductor falla mas que una escopeta de feria
0 K 6
Mikhail #13 Mikhail
#11 No necesito contraejemplo. Tu traductor no traduce completamente las afirmaciones y se queda a medias. Una media verdad es una mentira completa. ;)
0 K 8
oricha_1 #14 oricha_1
#13 Bueno tu afirmacion en #9 es irrelevante como vez entonces . Si tu tuvieras un argumento solido lo dirias. Pero como no lo tienes te vas por las ramas
0 K 6
Mikhail #15 Mikhail
#14 No me voy por las ramas. Según tú, que haya superávit es malo por alguna razón. Pero si de verdad quisieras que alguien tuviera en cuenta tus afirmaciones, tendrías que reconocer que la Seguridad Social es un servicio esencial y que el hecho de que tenga superávit y no esté en números rojos es algo bueno y no malo como lo quieres pintar tú. :roll:
0 K 8
victorjba #5 victorjba
¡¡¡Las pensiones son insostenibles!!! Venga fachas, gritad más fuerte que no se os oye
1 K 28
Estoeslaostia #10 Estoeslaostia
Los votantes de PPVox recordaremos estas cifras...dentro de 2 años lo revisaremos.
0 K 8

