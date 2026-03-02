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Seguridad de élite para la novia de Kash Patel

Según exfuncionarios del FBI, su director amplió la presencia de la agencia cerca de donde vive su pareja y ordenó que agentes la escoltaran en traslados y compromisos.

| etiquetas: seguridad , élite , novia , kash , patel
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2 comentarios
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HeilHynkel #2 HeilHynkel
Algo así tenía Isabel II. :roll:
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#1 CuiProdestHocBellum
Son sus cortijos, y se los follan como quieren. Que para eso han ganado el golpe de estado, perdón, las elecciones...
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