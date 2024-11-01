edición general
12 meneos
17 clics
Según 'Financial Times', Javier Milei atraviesa la mayor crisis de su presidencia

Según 'Financial Times', Javier Milei atraviesa la mayor crisis de su presidencia

El diario británico Financial Times (FT) aseguró que el presidente Javier Milei atraviesa “la mayor crisis” de su gestión, en un contundente análisis del momento político que atraviesa el Gobierno en varios frentes, con los audios del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo, la impactante derrota de La Libertad Avanza en los comicios de la provincia de Buenos Aires, sumado a los problemas económicos. Según el medio, este combo genera nerviosismo entre los votantes y los mercados a poco más de un mes de las elecc

| etiquetas: financial times , milei , crisis , argentina
10 2 0 K 187 actualidad
4 comentarios
10 2 0 K 187 actualidad
HeilHynkel #2 HeilHynkel
Que FT dude de Milei es como si OKDiario duda de Ayuso.
3 K 64
#3 tromperri
#2 siempre le quedará Findenton a Milei.
2 K 36
Jointhouse_Blues #4 Jointhouse_Blues
#3 Tanto recorte tiene consecuencias. Como bien indica #2, en propaganda nunca hay que escatimar.
0 K 12
fareway #1 fareway
Si votas un desequilibrado, no esperes tener un gobierno estable. Disfruten lo votado.
1 K 32

menéame