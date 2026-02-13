edición general
Seguimiento «total» en la huelga indefinida en la planta de Ence en Navia contra el ERE

Zardaín ha asegurado que el seguimiento total demuestra que la plantilla está «más unida que nunca» contra un ajuste laboral que consideran totalmente injustificado y desproporcionado.

