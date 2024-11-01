Los seguidores ultras de Trump alientan una “guerra” contra la izquierda tras el asesinato de Charlie Kirk

El comandante en jefe ha hablado. Y ha señalado a la “izquierda radical” como responsable del asesinato de Charlie Kirk. Y una vez puesta la diana, el mundo MAGA, con todos sus referentes a la cabeza, desde Steve Bannon a Elon Musk, pasando por Laura Loomer y Jesse Watters (Fox), ya hablan de guerra y venganza. Hasta tal punto han lanzado una caza de brujas, que existe una web para denunciar a los vecinos que “celebren” la muerte de Kirk.