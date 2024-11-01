edición general
Los seguidores ultras de Trump alientan una “guerra” contra la izquierda tras el asesinato de Charlie Kirk

El comandante en jefe ha hablado. Y ha señalado a la “izquierda radical” como responsable del asesinato de Charlie Kirk. Y una vez puesta la diana, el mundo MAGA, con todos sus referentes a la cabeza, desde Steve Bannon a Elon Musk, pasando por Laura Loomer y Jesse Watters (Fox), ya hablan de guerra y venganza. Hasta tal punto han lanzado una caza de brujas, que existe una web para denunciar a los vecinos que “celebren” la muerte de Kirk.

HeilHynkel #8 HeilHynkel
Lo del pavo este cada día huele más a Incendio del Reichstag 2.0.
8 K 103
Mangione #17 Mangione
#8 Ojo a lo que dicen sin darse cuenta de que así se declaran nazis...  media
0 K 11
Keldon82 #12 Keldon82
Pobre Charlie, toda su vida diciendo que no había que tener empatía con los muertos por armas de fuego. Y aún no lo han enterrado y ya se han vuelto wokes todos a los que él respetaba y amaba. :foreveralone:
5 K 59
karakol #11 karakol
Que se den prisa, su jefe ya no parece que esté para muchas fiestas.

No sé si llegará a los turrones.  media
2 K 45
The_real_deal #16 The_real_deal
#11 estaba a media asta
1 K 22
Mangione #18 Mangione
#11 Boca de ultra-derecha (o que le está dando un ictus).
0 K 11
#6 mr._cortimer *
Ataque de falsa bandera para tener vía libre contra la izquierda. No van a encontrar al tirador nunca.
2 K 37
Mangione #19 Mangione *
#6 De momento, la información sobre las "balas transexuales" (que algunos por aquí ya han promovido), ya ha resultado ser un otro bulo.

Que tampoco había que ser un lince para darse cuenta, porque a ver cómo escribes cosas trans y antifas en una bala... :roll:  media
2 K 33
Gadfly #21 Gadfly
#6 gorrito de papel de plata
0 K 5
Estoeslaostia #4 Estoeslaostia *
Pensaba que no.
Pero creo que no me voy a morir sin ver a esa banda de torpes mentales matarse entre si.

(Dudo mucho que esto suceda. Boeing- Raytheon- CocaCola ...y el resto, nunca lo permitirían)
2 K 36
Yorga77 #5 Yorga77
#4 Creo que esas empresas ya saben que la han cagado apoyando al Cheto. y Ahora todos silban muy fuerte mirando a otro lado ¿Ademas del chalado de Musketo y el Zuker? ¿Has visto a otro millonario apoyarlos públicamente ? Todos se han ido del país a vivir fuera de !!!AMÉRICA!!! Algo se huelen seguro.
0 K 10
Estoeslaostia #9 Estoeslaostia
#5 Sin querer quitarte razón (Boeing patrocina a los demócratas y a los republis a partes iguales), estos dueños de EEUU no van a permitir que se les caiga el sombrajo.
0 K 8
Supercinexin #13 Supercinexin
#4 Todas esas empresas, y sobretodo sus líderes, no son muy de asumir responsabilidades por sus actos y buscar soluciones a nada. Más bien, cuando la cagan, la estrategia que siguen siempre es la de patada hacia adelante y ver cómo pueden sacar dinero, otra vez, de la situación que ellos mismos han provocado.

Y por supuesto la culpa de cualquier cosa es siempre de los demás, jamás de ellos. Esa gente trabaja en ese plano filosófico desde pequeños.
1 K 30
cosmonauta #22 cosmonauta
#13 Ganar dinero. Para eso les pagan
0 K 12
ur_quan_master #7 ur_quan_master
Misión cumplida! Yo apuesto a qué ha sido alguien de la ideología del fallecido.
1 K 22
#1 soberao *
Que se hubieran acordado de Mussolini y de la plaza de Loreto antes de ponerse a jugar con el fascismo en.m.wikipedia.org/wiki/Death_of_Benito_Mussolini
upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c7/Mussolini_e_Petacci_a_Piaz
1 K 21
El_Vini #10 El_Vini
Pero si es la izquierda la primera que ha salido a alegrarse por la muerte.... :palm:
1 K 15
strike5000 #14 strike5000
#10 ¿La primera o la única?
0 K 10
LinternaGorri #2 LinternaGorri
Ha hablado Trump o una IA? Qntes daba discursos hasta cuando le pillaban saliendo del baño, ahora sólo, sentado y desde su despacho...
0 K 14
OCLuis #20 OCLuis
Justo lo que necesita ahora mismo el mundo: una guerra civil en los USA entre la ultraderecha y la gente normal, si es que en los USA aún queda gente "normal".
0 K 12
Herumel #3 Herumel
Tengo una dicotomía, alentar una grande crisis del país que nos pisa el cuello con su bota, o protegerlo por qué nos puede proteger ante el loco del este que viene apretando, hummm...
0 K 11
Rogue #15 Rogue
Conociendo a los estadounidenses y su vaga trama de autolesionarse para poder atacar, a este radical lo ha matado uno de los suyos.
0 K 7
karaskos #23 karaskos
Acabarán en guerra civil a este paso, que por otra parte, puede que sea el revulsivo que necesitan.

Mientras, ven por el parabrisas como China les adelanta a toda pastilla.
0 K 7

