Los seguidores ultras de Trump alientan una “guerra” contra la izquierda tras el asesinato de Charlie Kirk

El comandante en jefe ha hablado. Y ha señalado a la “izquierda radical” como responsable del asesinato de Charlie Kirk. Y una vez puesta la diana, el mundo MAGA, con todos sus referentes a la cabeza, desde Steve Bannon a Elon Musk, pasando por Laura Loomer y Jesse Watters (Fox), ya hablan de guerra y venganza. Hasta tal punto han lanzado una caza de brujas, que existe una web para denunciar a los vecinos que “celebren” la muerte de Kirk.
| etiquetas: kirk , ultras , izquierda , asesinato
No sé si llegará a los turrones.
unotro bulo.
Que tampoco había que ser un lince para darse cuenta, porque a ver cómo escribes cosas trans y antifas en una bala...
Pero creo que no me voy a morir sin ver a esa banda de torpes mentales matarse entre si.
(Dudo mucho que esto suceda. Boeing- Raytheon- CocaCola ...y el resto, nunca lo permitirían)
Y por supuesto la culpa de cualquier cosa es siempre de los demás, jamás de ellos. Esa gente trabaja en ese plano filosófico desde pequeños.
upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c7/Mussolini_e_Petacci_a_Piaz
Mientras, ven por el parabrisas como China les adelanta a toda pastilla.