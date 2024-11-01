edición general
Sega Superscaler: La Revolución 3D Antes del 3D – Historia de OutRun, Space Harrier y más

En este vídeo exploramos cómo Sega dominó los arcades de los 80 con su tecnología Super Scaler, logrando gráficos pseudo-3D asombrosos antes de la era poligonal. Te contamos la historia detrás de clásicos como Hang-On , Space Harrier, Out Run y After Burner. Descubre cómo el genio de Yu Suzuki convirtió sprites en mundos con profundidad, las anécdotas de su viaje por Europa en un Ferrari para inspirar OutRun , y cómo Sega creó cabinas arcade inmersivas que hicieron sentir a una generación el vértigo de la velocidad .

