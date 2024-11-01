Secuencia de Las Aventuras de Mark Twain- The Mysterious Stranger (1985)  

Secuencia de "Las Aventuras de Mark Twain" procedente de la película animada en stop-motion dirigida por Will Vinton en 1985. Inspirada en los escritos de Mark Twain, utiliza elementos de varias de sus historias, incluyendo la obra inacabada "The Mysterious Stranger". La escena contrasta con el tono más ligero del resto de la película y ha sido interpretada como una crítica al concepto de libre albedrío y a la percepción de lo divino desde desde un punto de vista existencialista y satírico, temas comunes en los escritos de Twain.