El sector aeroespacial apuesta por la energía solar desde el espacio y enviarla a la superficie

Overview Energy planea lanzar satélites capaces de generar electricidad de forma continua y transmitirla por láser hacia parques solares en la superficie ya existentes, aprovechando las horas en que permanecen inactivos por falta de luz. Según la compañía, el sistema podría reducir picos en el precio de la electricidad, reforzar redes inestables y alimentar instalaciones críticas sin depender del clima.
| etiquetas: overview energy , energía solar , espacio , satélite , láser infrarrojo
Como te crees que cargan o funciona la estación espacial o los satélites hoy en día?
Con pilas mandadas desde la tierra?
Enviar residuos nucleares tiene el gran riesgo de que falle el lanzamiento. Enviar laser de muy alta potencia tiene el riesgo de fallo de objetivo.
Yo creo que se cuelan en la noticia para hacerla entendible
Es como decir que te vas a quedar ciego o quemar tu casa apuntando con el mando a distancia
Cuantos metros cuadrados de paneles de necesitarían y para alimentar qué.
Parece mejor la idea inversa de poder proveer de energía objetos en el espacio desde la Tierra.
Incluso se podría utilizar para "iluminar" paneles solares ya existentes de noche para que sigan produciendo.
es.wikipedia.org/wiki/Razón_(Asimov)