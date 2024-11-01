El sector aeroespacial apuesta por la energía solar desde el espacio y enviarla a la superficie

Overview Energy planea lanzar satélites capaces de generar electricidad de forma continua y transmitirla por láser hacia parques solares en la superficie ya existentes, aprovechando las horas en que permanecen inactivos por falta de luz. Según la compañía, el sistema podría reducir picos en el precio de la electricidad, reforzar redes inestables y alimentar instalaciones críticas sin depender del clima.