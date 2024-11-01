edición general
El sector aeroespacial apuesta por la energía solar desde el espacio y enviarla a la superficie

Overview Energy planea lanzar satélites capaces de generar electricidad de forma continua y transmitirla por láser hacia parques solares en la superficie ya existentes, aprovechando las horas en que permanecen inactivos por falta de luz. Según la compañía, el sistema podría reducir picos en el precio de la electricidad, reforzar redes inestables y alimentar instalaciones críticas sin depender del clima.

| etiquetas: overview energy , energía solar , espacio , satélite , láser infrarrojo
#1 RaulUrdaci
No lo veo muy factible a gran escala. Y tal vez tan peligroso como intentar enviar residuos nucleares al espacio.
Don_Pixote #4 Don_Pixote
#1 ???

Como te crees que cargan o funciona la estación espacial o los satélites hoy en día?

Con pilas mandadas desde la tierra?
#5 RaulUrdaci
#4 Una cosa es alimentar un satélite con sus propias placas y otra bien distinta abastecer de energía eléctrica a la tierra desde allí.
Don_Pixote #6 Don_Pixote
#5 sigo sin entender lo de comparar “residuos nucleares” con “ luz infrarroja ”
#7 RaulUrdaci
#6 La peligrosidad.
Enviar residuos nucleares tiene el gran riesgo de que falle el lanzamiento. Enviar laser de muy alta potencia tiene el riesgo de fallo de objetivo.
Don_Pixote #8 Don_Pixote *
#7 la luz infrarroja es una longitud de onda totalmente diferente a un láser potente..

Yo creo que se cuelan en la noticia para hacerla entendible

Es como decir que te vas a quedar ciego o quemar tu casa apuntando con el mando a distancia
#11 z1018
#4 pero por muy eficaz que sea la captación y el transporte, con lo que cuesta subir carga al espacio y luego instalarla y mantenerla, parece que es algo sin sentido desde el punto de vista económico.
Cuantos metros cuadrados de paneles de necesitarían y para alimentar qué.
Parece mejor la idea inversa de poder proveer de energía objetos en el espacio desde la Tierra.
MoñecoTeDrapo #3 MoñecoTeDrapo
Si te zumba el oído ...  media
Jakeukalane #9 Jakeukalane
#3 anda, de ahí viene la Sumba.
Gry #10 Gry
Es una propuesta interesante, el problema de utilizar microondas (que proponen otros) es que harían falta antenas muy grandes para captar la energía en la Tierra y con el laser resuelven ese problema porque se pueden utilizar paneles solares.

Incluso se podría utilizar para "iluminar" paneles solares ya existentes de noche para que sigan produciendo.
#2 ombresaco
Basado en el cuento "Razón" de Asimov?

es.wikipedia.org/wiki/Razón_(Asimov)
