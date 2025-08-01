Las sectas religiosas tienen un argumentario fundamentalista e intolerante, constriñen la libertad de sus adeptos y promueven sumisión total

A raíz del escándalo de la comunidad ultracatólica asentada en Deierri y Gesalatz, hablamos con Juantxo Dominguez, presidente de la RedUNE, que se muestra preocupado por la presencia de numerosos menores en ella sin que las instituciones actúen. En octubre de 2013, Sare Antifaxista y Juantxo Domínguez cruzamos nuestros caminos en una txarla en el Gazte Lokala de Deusto, con la secta Nueva Acropolis, UCE y otras de por medio. Txarla que fue censurada por Bilboko Udala