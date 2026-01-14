Los huevos revueltos se pueden transformar en un plato de textura esponjosa y cremosa mediante la combinación de un agente aglutinante, como el queso americano, y la técnica de agitación en forma de “8” propuesta por el chef Jacques Pépin. Este método particular evita que las proteínas del huevo se endurezcan, logrando así una consistencia superior a la de las preparaciones tradicionales. La experta en cocina Amy McCarthy ofrece una visión que va más allá de una simple receta, al proporcionar un enfoque basado en la ciencia que garantiza una textura jugosa y evita los problemas de sequedad y falta de cohesión que pueden arruinar el plato. El ingrediente esencial para alcanzar la cremosidad deseada es el queso americano, que actúa como un agente aglutinante. Este tipo de queso, a diferencia de los quesos artesanales, protege las proteínas del huevo, evitando que se endurezcan. La técnica de Pépin implica mover el huevo en forma de “8”, rompiendo las cuajadas de proteína para conseguir unos huevos revueltos con un estilo cremoso. Es importante retirar la sartén del fuego cuando los huevos aún parecen ligeramente crudos, ya que el calor residual completará la cocción de forma adecuada.