edición general
3 meneos
33 clics
El secreto de los rarámuri: el pueblo indígena de supercorredores que asombra a la comunidad científica

El secreto de los rarámuri: el pueblo indígena de supercorredores que asombra a la comunidad científica

Candelaria Rivas hace historia al proclamarse campeona de la Ultramaratón de los Cañones

| etiquetas: rarámuri , indígenas , méxico , ultramaratón
2 1 0 K 24 ocio
sin comentarios
2 1 0 K 24 ocio

menéame