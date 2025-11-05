Secreto oscuro de Alexa: Tus conversaciones privadas están siendo grabadas y almacenadas

Alexa, el popular asistente de voz de Amazon, despierta debates desde su llegada por la forma en que maneja las conversaciones privadas. En realidad, hablar de Alexa en la actualidad implica hablar de privacidad, tecnología y la delgada línea entre comodidad y exposición constante. Millones de hogares confían en este dispositivo sin ser plenamente conscientes de hasta dónde llega su alcance. Actualmente funciona recogiendo instrucciones de voz cada vez que la activamos con su palabra clave. Toda interacción queda registrada temporalmente, gene