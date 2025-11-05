edición general
Secreto oscuro de Alexa: Tus conversaciones privadas están siendo grabadas y almacenadas

Alexa, el popular asistente de voz de Amazon, despierta debates desde su llegada por la forma en que maneja las conversaciones privadas. En realidad, hablar de Alexa en la actualidad implica hablar de privacidad, tecnología y la delgada línea entre comodidad y exposición constante. Millones de hogares confían en este dispositivo sin ser plenamente conscientes de hasta dónde llega su alcance. Actualmente funciona recogiendo instrucciones de voz cada vez que la activamos con su palabra clave. Toda interacción queda registrada temporalmente, gene

ElRelojero #4 ElRelojero
Está claro, si no ¿Cómo va a saber cuando dice "Alexa"? y que se las guarden, pues en mi caso, espacio desaprovechado en un disco duro.
enriquefriki #3 enriquefriki
Moncloa.com ese medio tan veraz...oh si
elTieso #5 elTieso
Esto se sabe desde que Alexia se puso a la venta. ¿Y la cantidad de mierda inútil que deben grabar antes de conseguir un dato de calidad?
#2 encurtido
Quien haya trabajado en telecos, bancos, etc. sabe que quizá no de forma generalizada, pero de alguna manera es posible que tus movimientos bancarios, llamadas telefónicas, mensajería, correos, navegaciones, etc. sean vistos por algún empleado.

Aunque con matices: que la mayoría no somos personas interesantes para espiar, y que no es legal (si alguien lo difunde de forma demostrable se le puede empurar).

Aceptadlo y seréis más felices.

De hecho donde he visto rigidez a nivel inquisitorial respecto al acceso a datos es de informático para la administración estatal. Y quizá el único lugar.
UnoYDos #6 UnoYDos
#2 En los bancos los accesos suelen estar bastante restringidos. En alguno ni los desarrolladores tienen acceso ya no a la base de datos de producción, ni si quiera les dan acceso a la aplicación que han desarrollado ellos y gestiona esos datos por seguridad. Es un empleado de negocio el que tiene que hacer las pruebas. Y se hace auditoría de todos los SQLs que se solicita que se ejecuten. Y precisamente en la administracion es donde he visto yo pasarse excels alegremente con información…   » ver todo el comentario
#9 sliana
#8 a los que nos gobiernan? El que compra el producto es el primero que pasa de todo.
riazor97 #1 riazor97
Secreto no tan secreto... igual que google assistant o Siri... la cuestion es que nos asustan con el espionaje Chino o ruso , pero Europa y los EEUU llevan años haciendolo (y de sobra sabido) y no pasa nada.
#7 Toponotomalasuerte
#1 es más, cualquier teléfono móvil y cualquier smart TV lo hace tb.
riazor97 #8 riazor97
#7 Sip, pero como basicamente es para seguir favoreciendo al capitalismo que les interesa a los q nos gobiernan pues escurren el bulto, y ya luego pues tambien lo usan para otros interesillos como pasar la info a entidades bancarias, a entidades sanitarias, etc, todo privado por supuesto y tras cuantiosas cuotas.
#10 bizcobollo
Serán grabadas y analizadas, y con esos datos crear un perfil para venderte cosas, eso sí.
Lo de almacenar las conversaciones lo dudo, eso vale dinero.
menéame