Un secreto enterrado durante 70.000 años sale a la luz y desconcierta a los arqueólogos. Un yacimiento oculto bajo sedimentos y agua en el corazón de China

En ocasiones, la historia de la humanidad no cambia con un documento antiguo ni con una inscripción olvidada, sino con un hallazgo enterrado durante milenios. En el centro de China, un sitio arqueológico ha comenzado a ofrecer respuestas sobre cómo vivían, qué comían y qué sabían hacer nuestros antepasados más remotos en Asia.

Lo que hoy es considerado uno de los descubrimientos arqueológicos más relevantes de los últimos años en China comenzó de manera casi accidental. En 2019, fuertes inundaciones dejaron al descubierto vestigios inusuales...