edición general
2 meneos
4 clics

El secretario general de la ONU insta a los países a implementar sistemas de alerta de desastres meteorológicos

"Cada uno de los últimos diez años ha sido el más cálido de la historia. El calor de los océanos está rompiendo récords mientras diezma ecosistemas. Y ningún país está a salvo de incendios, inundaciones, tormentas y olas de calor"

| etiquetas: onu , cambio climático
1 1 0 K 25 actualidad
3 comentarios
1 1 0 K 25 actualidad
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
sionistas, nazis, extrema derecha en contra del cambio climático y a su vez atacando a la que no puede pagar sus casas en escuadrones

Está todo conectado x.com/PabloIglesias/status/1980918877065560224

Os lo dije
0 K 20
NPCMeneaMePersigue #2 NPCMeneaMePersigue
Por eso están en contra del cambio climático la extrema derecha porque hace que los fondos de inversión vendan, la gente no compre

Los fondos venden sus activos inmobiliarios en España: Blackstone y Cerberus venderán de 9.000 unidades www.meneame.net/m/actualidad/fondos-venden-activos-inmobiliarios-espan  media
0 K 20
Atusateelpelo #3 Atusateelpelo
En la Com. Valenciana ya existen...pero no saben usarlos.
0 K 11

menéame