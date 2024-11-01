Secretario de Defensa de EEUU a los generales de alto rango "prepárense para la guerra" [ING]

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, declaró en una reunión excepcional de los más altos mandos militares de Estados Unidos que deben "prepararse para la guerra". "De ahora en adelante, la única misión del recién restaurado Departamento de Guerra es esta: combatir", declaró Hegseth en su discurso en la Base del Cuerpo de Marines de Quantico, Virginia, en referencia al nombre que ahora utiliza la administración Trump para el Departamento de Defensa.