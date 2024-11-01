Secretario de Defensa de EEUU a los generales de alto rango "prepárense para la guerra" [ING]

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, declaró en una reunión excepcional de los más altos mandos militares de Estados Unidos que deben "prepararse para la guerra". "De ahora en adelante, la única misión del recién restaurado Departamento de Guerra es esta: combatir", declaró Hegseth en su discurso en la Base del Cuerpo de Marines de Quantico, Virginia, en referencia al nombre que ahora utiliza la administración Trump para el Departamento de Defensa.
La meritocracia es lo de menos para los ricos y una vez más su máximo exponente lo demuestra, lo importante es gustarles
Luego, su comandante se rebota cuando falla un mecanismo porque de gordo que está le cuesta trabajo hasta subir unas escaleras.
Newsweek se ha puesto en contacto con el Departamento de Defensa por correo electrónico para solicitar comentarios.
Por qué es importante
Cientos de generales y almirantes con rango de una estrella o superior, junto con asesores y personal superior, fueron convocados de todo el mundo para asistir a la reunión en… » ver todo el comentario
Repetidas veces.
Es un puto loco peligroso para la humanidad.
Honestamente, la mejor salida a esto sería una guerra civil que terminará de hundir a los yankis y así dejen de pisarle el cuello al resto del mundo.
Un siglo de hegemonía yanki que se resume en que su identidad solo es guerra y más guerra.
En fin, sea lo que sea parece un golpe de estado en cámara lenta.
Supongo que los generales tienen que estar partiéndose de risa.
Serán fachas, como buenos militares, pero no necesariamente querrán matar compatriotas