Secretario de Defensa de EEUU a los generales de alto rango "prepárense para la guerra" [ING]

Secretario de Defensa de EEUU a los generales de alto rango "prepárense para la guerra" [ING]

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, declaró en una reunión excepcional de los más altos mandos militares de Estados Unidos que deben "prepararse para la guerra". "De ahora en adelante, la única misión del recién restaurado Departamento de Guerra es esta: combatir", declaró Hegseth en su discurso en la Base del Cuerpo de Marines de Quantico, Virginia, en referencia al nombre que ahora utiliza la administración Trump para el Departamento de Defensa.

Supercinexin #8 Supercinexin
Pero no lo llames fascismo. No lo es. Son sólo liberales, como los trillonarios del Valley, que son jóvenes que van a liberarnos de la tiranía de los políticos y el Estado.
Eibi6 #10 Eibi6
“Me reuniré con generales, almirantes y líderes, y si no me gusta alguien, lo despediré de inmediato”, dijo Trump.

La meritocracia es lo de menos para los ricos y una vez más su máximo exponente lo demuestra, lo importante es gustarles
Herumel #6 Herumel
Golpe de estado.
OCLuis #16 OCLuis
Trump y Hegseth utilizaron el discurso para declarar el fin de la cultura "woke" en el ejército y criticaron otras políticas de administraciones anteriores. Hegseth les dijo a los altos mandos militares que ya no quiere ver "generales y almirantes gordos" ni tropas con sobrepeso en las unidades de combate.

Luego, su comandante se rebota cuando falla un mecanismo porque de gordo que está le cuesta trabajo hasta subir unas escaleras.
makinavaja #13 makinavaja
#12 Hasta que los compatriotas empiecen a defenderse a tiros, que para eso les sobra armamento en esa tierra... :-D :-D
gelatti #2 gelatti *
Preparándonos para la guerra y preparándonos para ganar. Implacables e inflexibles en ese empeño. No porque queramos la guerra. Aquí nadie la quiere. Sino porque amamos la paz.

Newsweek se ha puesto en contacto con el Departamento de Defensa por correo electrónico para solicitar comentarios.

Por qué es importante

Cientos de generales y almirantes con rango de una estrella o superior, junto con asesores y personal superior, fueron convocados de todo el mundo para asistir a la reunión en…   » ver todo el comentario
Yorga77 #3 Yorga77
#2 He visto videos de comentaristas políticos y según ellos quiere ir a la guerra dentro de América contra los enemigos del estado y que casualmente son los enemigos de Trump.
Pointman #4 Pointman
#3 a mi esto de "debería usar “ciudades peligrosas como campos de entrenamiento”", me suena justo a eso. Militarizar las ciudades que no le gustan y anular a sus oponentes políticos.
Machakasaurio #17 Machakasaurio
#4 es que lo ha dicho casi literalmente.
Repetidas veces.
Es un puto loco peligroso para la humanidad.
Honestamente, la mejor salida a esto sería una guerra civil que terminará de hundir a los yankis y así dejen de pisarle el cuello al resto del mundo.
Un siglo de hegemonía yanki que se resume en que su identidad solo es guerra y más guerra.
gelatti #5 gelatti
#3 yo lo que he leido por ahi es que al enemigo interno podría controlarlo con los paramilitares del ICE, para las siguientes elecciones ya podría tener todas las ciudades más demócratas ocupadas militarmente.

En fin, sea lo que sea parece un golpe de estado en cámara lenta.
montaycabe #7 montaycabe
#3 No hay ningun peligro porque los Americanos están armados precisamente para defenderse de tiranias.
Machakasaurio #18 Machakasaurio
#7 los que más armas tienen son los filofascistas que apoyan a Trump ...
johel #9 johel *
Parece que el ingsoc se ha hecho fuerte en usa: "La guerra es la paz, la libertad es la esclavitud, la ignorancia es la fuerza"
Brill #14 Brill
#12 Seguro que se emplean a ello con mucho entusiasmo. Es lo que ha pasado siempre en las dictaduras.
#15 Pingocho
Adiós democracia americana.
#11 Tecar
Un poco irónico para un país que lleva en guerra continua desde hace más de 80 años.
Supongo que los generales tienen que estar partiéndose de risa.
:troll:
#12 perej
#11 que los manden a una guerra en su propio país, no creo que les dé risa.
Serán fachas, como buenos militares, pero no necesariamente querrán matar compatriotas
