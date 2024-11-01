Seat entra en pérdidas operativas en el tercer trimestre y su beneficio hasta septiembre se hunde un 96%

Seat cerró el tercer trimestre de 2025 con pérdidas operativas de 22 millones de euros, frente a los 9 millones de beneficio del año anterior. La caída se atribuye a los aranceles europeos sobre vehículos eléctricos fabricados en China, donde se produce el Cupra Tavascan, y a factores como el aumento de costes y cambios en la cartera de ventas. Aunque Cupra crece un 40% en Europa, las entregas de Seat bajaron un 22%. El nuevo CEO, Markus Haupt, enfrenta el reto de revertir esta situación y asegurar el futuro de la marca.