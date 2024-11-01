edición general
Seat entra en pérdidas operativas en el tercer trimestre y su beneficio hasta septiembre se hunde un 96%

Seat entra en pérdidas operativas en el tercer trimestre y su beneficio hasta septiembre se hunde un 96%

Seat cerró el tercer trimestre de 2025 con pérdidas operativas de 22 millones de euros, frente a los 9 millones de beneficio del año anterior. La caída se atribuye a los aranceles europeos sobre vehículos eléctricos fabricados en China, donde se produce el Cupra Tavascan, y a factores como el aumento de costes y cambios en la cartera de ventas. Aunque Cupra crece un 40% en Europa, las entregas de Seat bajaron un 22%. El nuevo CEO, Markus Haupt, enfrenta el reto de revertir esta situación y asegurar el futuro de la marca.

HeilHynkel #1 HeilHynkel
La caída se atribuye a los aranceles europeos sobre vehículos eléctricos fabricados en China, donde se produce el Cupra Tavascan,

Desde luego, parece que Europa la dirige Felipe Juan Froilán de todos los Santos.
NoPracticante #2 NoPracticante
#1 un froilán han hecho sin duda
HeilHynkel #3 HeilHynkel
#2

Ya te digo ...

#4 tronxy_x5s
#1 "El Dacia Sandero es el coche más vendido en España, liderando las ventas en 2023, 2024 y manteniéndose en la cima en 2025" No podemos decir que la explicación más facil es que la gente de españa es mayoritariamente pobre...?
#5 tronxy_x5s
#4 Tambien podemos decir que nos gustan los coches mas sencillos, somos gente practica, como los suecos o noruegos, nos gusta la sencillez.
