edición general
6 meneos
51 clics
Seat, contra BYD: impugna los nombres de sus nuevos modelos por confundirse con sus marcas

Seat, contra BYD: impugna los nombres de sus nuevos modelos por confundirse con sus marcas

Según consta en los registros de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), la organización filial de Volkswagen AG ha impugnado el registro de las marcas BYD Sealion, BYD Seal, BYD Seal S y BYD Seal U. A excepción del Seal S, son tres de los ocho modelos que la compañía asiática tiene a la venta en España, donde hasta julio había comercializado 12.354 coches, con un incremento superior al 700%. La denuncia de la empresa que lidera Markus Haupt radica en que la nomenclatura Seal puede presentar confusiones con la de Seat,

| etiquetas: byd , seat
5 1 0 K 87 actualidad
23 comentarios
5 1 0 K 87 actualidad
Comentarios destacados:      
#3 Nowotny
Hay que ser muy lerdo para confundir un BYD Seal con un SEAT, no sé si esto tiene mucho recorrido más allá de la pataleta del grupo VW
11 K 150
Veo #4 Veo
#3 Lo del seal Leon no lo vi venir.
3 K 49
#16 yarkyark
#7 El problema no es que en España podamos confundirlos pero en Europa podría dar lugar a malentendido. No todos tienen interiorizada la marca Seat como la conocemos nosotros, ni en todos los idiomas ciertas palabras son tan evidentes. Por ejemplo para un ingles esas diferencia de seat/seal o de Leon/Lion son tan evidentes.

Hasta cierto punto tendrían algo de razón.

cc #3 y #4
0 K 11
ContinuumST #21 ContinuumST
#16 De ahí que el modelo Vauxhall, se llame de otra manera en España, siempre se adapta a la cultura o costumbres locales. Acuérdate del "Pajero", la que se lió, jajajaja.
0 K 14
Verdaderofalso #20 Verdaderofalso *
#3 #4 #17 #18 en cuanto desaparezca SEAT no habría problema, no?
0 K 20
#17 solojavi
#3 Todo vale para tratar de frenar el desembarco del enemigo, aunque los usuarios lo veamos como competencia VW se juega la supervivencia.
0 K 8
Robus #18 Robus
#3 en todo caso BYD debería quejarse porque alguien puede pensar que sus coches son como los SEAT.
0 K 12
Gry #22 Gry
#3 Para empezar no venden coches de BYD en concesionarios de SEAT, habría que ser idiota para equivocarse.
0 K 14
sat #1 sat *
Sin dura esto parará la expansión de los coches chinos y hará que Seat vuelva a ser la grandiosa empresa que fue.
4 K 68
mosfet #2 mosfet
#1 Y serán felices y comerán perdices.
0 K 8
Antipalancas21 #5 Antipalancas21
#1 Seat ya no puede caer mas bajo.
0 K 20
HeilHynkel #10 HeilHynkel *
Alguien comentó una cosita muy interesante.

Cuando en EEUU entraron nuevas regulaciones para los coches (supongo que serían de contaminación o algo así) Toyota contrató 50 ingenieros ... General Motor 50 abogados (seguramente lo haya dicho mal, pero creo que se entiende)
3 K 32
cocolisto #6 cocolisto
Todavía si le hubieran puesto SETA lo entenderíamos {0x1f601}
0 K 20
frg #8 frg
Dudo que nadie se confunda, excepto en el cerebro de alguno justificando que le despidan.
1 K 18
OrialCon_Darkness #9 OrialCon_Darkness
Próximo modelo de BYD, el BYD paSEATe :troll:
1 K 15
Heni #11 Heni *
Pregunta loca: ¿Seat no había dejado de fabricar coches y habían reconvertido la fábrica para hacer motos eléctricas o patinetes o algo así?
0 K 14
Ovlak #12 Ovlak *
#11 Se hablaba de que el grupo VAG iba a liquidar Seat como marca (dejando unicamente a Skoda como gama de entrada), pero creo que no de que se cerraran sus fábricas. Se quedarían fabricando Cupra.

PD: y, aún así, creo que fue una interpretación de las declaraciones del presidente del grupo que fueron posteriormente desmentidas.
1 K 26
TardisKun #13 TardisKun
#11 Seat está dando los estertores de muerte súbita por Cupra, o al menos eso se rumoreaba. Parece ser que al final el grupo VAG no se va a cargar la marca, o eso se rumorea también... lo único que está claro es que tiene un futuro incierto.
1 K 25
Veo #23 Veo
#11 el problema de la marca Seat fuera de España es que suena estúpida (asiento), por eso vw quiere cargarsela desde hace tiempo y usar solo Cupra, para una gama similar a Skoda pero más deportiva.

El problema, supongo, es que en España SEAT es una marca con mucho arraigo. Hace un año o dos estuvieron unos meses usando Cupra como marca principal, pero creo que lo han revertido, o al menos el mes pasado que fui a hacer la révision y rénové el contrato de mantenimiento volvía a poner Seat en la documentación en lugar de Cupra.
0 K 7
ContinuumST #7 ContinuumST
Porque Seal se puede confundir con Seat, ajá... BYD Seal... claro, claro. El departamento de la compañía china debería responder con: BYD Taes o BYD Saet o BYD Foca o... Suerte con la denuncia.
0 K 14
#14 yokitolakaka
No iba a desaparecer e iban a dejar la marca "premium"?
1 K 13
cutty #19 cutty
No reírse que es fácil confundir un navy seal con un Ibiza anfibio.
0 K 11
babuino #15 babuino
El ridículo...

Tengo un Seat. Desde hace 20 años. Muy satisfecho. Eso sí, en cuanto pude (garantía y esas cosas), dejé las revisiones en talleres oficiales de la marca. Me ha salido (mejor, me está saliendo) muy bueno.
Y será mi último coche de combustión y muy probablemente mi último coche "español" (o "alemán" onlo que sea el conglomerado de empresas que posee a Seat).
El próximo, casi seguro, chino.
0 K 7

menéame