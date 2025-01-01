Seat, contra BYD: impugna los nombres de sus nuevos modelos por confundirse con sus marcas

Según consta en los registros de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), la organización filial de Volkswagen AG ha impugnado el registro de las marcas BYD Sealion, BYD Seal, BYD Seal S y BYD Seal U. A excepción del Seal S, son tres de los ocho modelos que la compañía asiática tiene a la venta en España, donde hasta julio había comercializado 12.354 coches, con un incremento superior al 700%. La denuncia de la empresa que lidera Markus Haupt radica en que la nomenclatura Seal puede presentar confusiones con la de Seat,
Hasta cierto punto tendrían algo de razón.
cc #3 y #4
Cuando en EEUU entraron nuevas regulaciones para los coches (supongo que serían de contaminación o algo así) Toyota contrató 50 ingenieros ... General Motor 50 abogados (seguramente lo haya dicho mal, pero creo que se entiende)
PD: y, aún así, creo que fue una interpretación de las declaraciones del presidente del grupo que fueron posteriormente desmentidas.
El problema, supongo, es que en España SEAT es una marca con mucho arraigo. Hace un año o dos estuvieron unos meses usando Cupra como marca principal, pero creo que lo han revertido, o al menos el mes pasado que fui a hacer la révision y rénové el contrato de mantenimiento volvía a poner Seat en la documentación en lugar de Cupra.
Tengo un Seat. Desde hace 20 años. Muy satisfecho. Eso sí, en cuanto pude (garantía y esas cosas), dejé las revisiones en talleres oficiales de la marca. Me ha salido (mejor, me está saliendo) muy bueno.
Y será mi último coche de combustión y muy probablemente mi último coche "español" (o "alemán" onlo que sea el conglomerado de empresas que posee a Seat).
El próximo, casi seguro, chino.