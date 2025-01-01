Seat, contra BYD: impugna los nombres de sus nuevos modelos por confundirse con sus marcas

Según consta en los registros de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), la organización filial de Volkswagen AG ha impugnado el registro de las marcas BYD Sealion, BYD Seal, BYD Seal S y BYD Seal U. A excepción del Seal S, son tres de los ocho modelos que la compañía asiática tiene a la venta en España, donde hasta julio había comercializado 12.354 coches, con un incremento superior al 700%. La denuncia de la empresa que lidera Markus Haupt radica en que la nomenclatura Seal puede presentar confusiones con la de Seat,