‘Sarkoleaks’, las explosivas grabaciones de un ex asesor de Sarkozy

Las transcripciones de conversaciones de Sarkozy cuando era presidente fueron realizadas en secreto por uno de sus ex asesores, Patrick Buisson. En una de las grabaciones, Buisson critica justamente las recomendaciones que hace otro asesor sobre la necesidad de evocar la “integración” de los inmigrantes. Este es un concepto que “no le interesa un bledo”, sobre todo cuando “están llegando 500.000 (inmigrantes) adicionales y no hemos integrado aún a los seis millones que tenemos”, dice Buisson.