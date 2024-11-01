edición general
Sarah Santaolalla se cansa de Antonio Naranjo y le recuerda que “el suegro de Sánchez está muerto”: “Igual que el padre de Ayuso”

Sarah Santaolalla se cansa de Antonio Naranjo y le recuerda que “el suegro de Sánchez está muerto”: “Igual que el padre de Ayuso”  

"La ley antiprostitución de Sánchez... ¿Condenaría a su suegro?", rotulaban. "Ya vamos a tener un poco de cuidado porque si hemos medido mucho no hablar de los préstamos o la vida del padre de la señora Ayuso y algunos se llevaban las manos a la cabeza porque, tristemente, tampoco está, vamos a dejar de hablar del padre de Begoña Gómez porque tampoco está. Y es la primera vez que vamos a tener un condenado sin que esté en este puñetero mundo"

Andreham #3 Andreham
Hostia, pues es un buen zasca.

Este duele de verdad.

Pero bueno, la derecha no tiene verguenza asi que les da igual. Capaces son de decir que a lo mejor el suegro de Sanchez no esta muerto, y que Sanchez lo oculta.
11 K 155
mariettica #5 mariettica
#3 a la derecha no le importa que el padre de ayuso no devolviera el prestamo que le hizo la c de madrid, la famiglia el intocable, son mafia.
2 K 43
#10 mariopg *
#3 los de derechas les compensan la vergüenza con los sueldos (y los sobres)
0 K 8
sotillo #4 sotillo
El Naranjo solo sabe gritar, interrumpir y manifestar lo mal educado que es, no hay debate posible con un tipo que no tiene ni formación ni educación
1 K 32
#1 Leon_Bocanegra *
Y otra noticia de Bárbara Streisand Santaolalla.
Quien iba a sospechar que los llantos de la derechusma iban a hacer famosa a esta tipa?
2 K 31
koe #7 koe
Urdaci al menos lo hacía mejor que Santaolalla...
1 K 22
Pacman #2 Pacman
Hoy, en Ayuseame Naranja...
0 K 12
#9 Tensk
¿Entonces tmabién vamos a dejar de hablar de Franco?
0 K 12
bronco1890 #8 bronco1890 *
Seguro que hay mujeres progresistas con mucha más formación, cultura, inteligencia, experiencia, argumentos y no digamos educación para llevar a un debate que esta señora.
No acabo de ver a donde quieren llegar con esta estrategia de chonificación del debate político en la tele publica como no sea a crear más crispación.  media
1 K 11
Katapulta2 #6 Katapulta2 *
Pero es que además, dejando a parte que la prostitución com se suele decir es el oficio más antiguo de la historia, ¡la gran mayoría de los puteros son de derechas ! y digo más, ¡una de las razones por las que el ser humano se enroca en amasar dinero y poder, en un sentido antropológico, es para tener la "libertad" de poder disponer de cualquier mujer que le despierte su "instinto de león".


La derecha a perdido el norte totalmente, están desquiciados, ni si quiera es capaz de defender su propia forma de pensar, su propia ideología, y en consecuencia su discurso carece totalmente de coherencia.
0 K 6

menéame