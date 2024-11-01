Sarah Santaolalla se cansa de Antonio Naranjo y le recuerda que “el suegro de Sánchez está muerto”: “Igual que el padre de Ayuso”  

"La ley antiprostitución de Sánchez... ¿Condenaría a su suegro?", rotulaban. "Ya vamos a tener un poco de cuidado porque si hemos medido mucho no hablar de los préstamos o la vida del padre de la señora Ayuso y algunos se llevaban las manos a la cabeza porque, tristemente, tampoco está, vamos a dejar de hablar del padre de Begoña Gómez porque tampoco está. Y es la primera vez que vamos a tener un condenado sin que esté en este puñetero mundo"
| etiquetas: sarah santaolalla , suegro , pedro sánchez , muerto
Este duele de verdad.
Pero bueno, la derecha no tiene verguenza asi que les da igual. Capaces son de decir que a lo mejor el suegro de Sanchez no esta muerto, y que Sanchez lo oculta.
Bárbara StreisandSantaolalla.
Quien iba a sospechar que los llantos de la derechusma iban a hacer famosa a esta tipa?
No acabo de ver a donde quieren llegar con esta estrategia de chonificación del debate político en la tele publica como no sea a crear más crispación.
La derecha a perdido el norte totalmente, están desquiciados, ni si quiera es capaz de defender su propia forma de pensar, su propia ideología, y en consecuencia su discurso carece totalmente de coherencia.