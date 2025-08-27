·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
4771
clics
Diez lugares del mundo antes de sus históricos monumentos y construcciones más icónicas
3263
clics
Alice Seeley Harris, la fotógrafa que mostró al mundo el imperio del terror de Leopoldo II en el Congo
3794
clics
Óscar Puente recuerda el estrepitoso ridículo que Alvise Pérez hizo con él y ahora repite con Irene Montero: “Engañabobos”
2765
clics
Plan de ayuda, prevención y recuperación para el medio rural y forestal del PP [PDF]
2644
clics
Candidata republicana en Texas desata una polémica al quemar un Corán con un lanzallamas
más votadas
503
Pablo Simón señala la "paradoja" tras los incendios: "Vamos a ver antes a ministros compareciendo en el Senado que a los responsables directos, que son los presidentes autonómicos"
642
Silvia Intxaurrondo lee en directo la ley de Montes que Feijóo y sus presidentes desoyen: “Basta con cumplirla”
382
El sionista húngaro Rezső Kasztner engañó a 437.000 judíos húngaros para enviarlos a Auschwitz
436
El negocio del genocidio: no hay límite para el capitalismo si se trata de ganar dinero
268
Luz en el genocidio: voluntarios israelíes se juegan la vida para que los palestinos tengan atención sanitaria
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
25
meneos
64
clics
Sarah Santaolalla califica de "idiotas" a los votantes de PP y Vox en RTVE
Santaolalla remarcó en la televisión pública que: “Hay que ser muy idiota o tener muy poca información para seguir creyéndote al Partido Popular y a Vox”
|
etiquetas
:
sarah santaolalla
,
pp
,
vox
,
idiotas
20
5
3
K
226
actualidad
41 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
20
5
3
K
226
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Veelicus
Razon no le falta
16
K
192
#24
Gadfly
#1
ni tetas
0
K
7
#25
sotillo
#1
Es la respuesta más fácil
0
K
12
#3
mariKarmo
“Hay que ser muy idiota o tener muy poca información para seguir creyéndote al Partido Popular y a Vox”
Hombre pues......
SÍ
.
13
K
157
#9
angeloso
#8
La pluralidad y la libertad de expresión no se ven mermadas porque esta mujer haya dicho esto.
11
K
140
#13
Alakrán_
#9
Como decía, verdades hay muchas.
Si necesitas de la ofensa para expresar tu opinión, la televisión pública no es tu sitio.
1
K
18
#31
sotillo
#9
A la derecha no le gustan las verdades por que los deja en ridículo, como lo de pedir 200 helicópteros y tenerlos por si hacen falta pero sin utilizar
1
K
25
#11
Castigadordepagascalers
Noto escozor en los soplapollas derecharras en que se les diga a la cara apenas una brizna de lo que son. Da para un brindis de birra.
4
K
66
#14
mariKarmo
#11
2
K
34
#5
MoñecoTeDrapo
Ha dicho que hay que ser idiota para creerles. ¿Quién ha dicho que los votantes de esos partidos se crean sus mentiras?
5
K
60
#12
mariKarmo
*
#8
Y la respeta. En la misma mesa tienes dos tertulianos de derechas (que también opinan libremente).
Y yo lo que noto en las palabras de esta chica es más indignación que ganas de insultar. Que sí, no ha sido correcta, pero no para montar un
#drama
.
4
K
59
#17
Alakrán_
#12
La indignación no es escusa para nada, esta señora es profesional y se le paga por ello.
0
K
11
#18
mariKarmo
*
#17
para nada, estoy de acuerdo contigo. Que la sancionen si hace falta.
Pero en el contexto, no ha sido un insulto a sus votantes, sino más bien un "hay que ser idiota para creer lo que dicen". No es un "eres idiota por votar al PP". Es igual que decir "hay que ser tonto para creer que no habían medios suficientes".
Es que las cosas no se pueden coger con papel de fumar. Tenemos todos inteligencia suficiente como para en vez de ponernos a chillar como locazas, razonar.
2
K
37
#29
Alakrán_
#18
Pues tienes razón, la noticia es sensacionalista, lo que dice esta señora es que hay que ser idiota por creerse las mentiras del PP y VOX.
2
K
30
#23
PaulDurden
#12
El "woke" de la derecha sería esto¿? O directamente censurar una opinión, sea elegante o no.
He visto a políticos de derechas en la tele pública decir peores barbaridades, y no vi a ninguno de los que aquí se quejan ahora, protestar en su momento...
3
K
51
#19
mariKarmo
#15
No ha insultado a los votantes del PP.
“Hay que ser muy idiota o tener muy poca información para seguir creyéndote al Partido Popular y a Vox”
Esa frase incluye a cualquier votante de cualquier partido.
4
K
53
#32
MiguelDeUnamano
#19
La frase es bastante clara, lo que pasa es que quizás algunos se han dado por aludidos cuando dice "hay que ser idiota para creer..."
1
K
26
#35
alpoza
#19
si hubieran dicho "seguir creyendo a cualquier politico", esta frase habria tenido sentido, al mencionar dos partidos concretos esta siendo propagandista.
0
K
13
#40
mariKarmo
*
#35
Perdón? jajaja. A cualquier político por qué? Si los que están haciendo las declaraciones con falsedades son los del PP y los de VOX?
Sí claro, y qué más? O todos o ninguno para que así los de derechas no queden tan abochornados?
Tengo la sensación de que muchos no están superando la bajeza del PP de las últimas semanas y con el antecedente, que pronto hará ya un año, de lo de Mazón. Que se están poniendo las manos en la cabeza y no saben cómo disimularlo. Lo que más piden es que también pille el Gobierno. Será el consuelo típico, supongo.
0
K
11
#41
alpoza
#40
bueno, estamos hablando del contexto de una tv publica, que en teoria tendrían que ser neutrales... creo que se entiende, pero bueno.
0
K
13
#7
XtrMnIO
La verdad duele.
3
K
52
#6
mente_en_desarrollo
La verdad es que no creo que este tipo de discursos tengan cabida en una televisión pública.
Puede tener más razón que un santo, pero no se puede insultar a la gente por lo que vota en una TV pública.
Y si no somos capaces de ganarles en debates sin usar el insulto, estamos jodidos, porque tienen mucha más experiencia en ese campo.
2
K
36
#21
mariKarmo
#6
No ha insultado a los votantes del PP.
“Hay que ser muy idiota o tener muy poca información para seguir creyéndote al Partido Popular y a Vox”
1
K
18
#26
mente_en_desarrollo
#21
Lo vi en directo, y aunque no estaba muy atento (típico tienes la TV de fondo pero estás a otra cosa), el propio Cintora le llamó la atención.
No sé, yo creo que no se debe decir eso en una TV pública. Aunque yo estoy de acuerdo (más en lo de la información, yo creo que la culpa es más de las burbujas en RRSS y la manipulación mediática, que de la idiotez, pero igual es que soy demasiado optimista con el ser humano).
0
K
11
#20
mariKarmo
*
Voy a hacer un
DISCLAIMER
que ya se ha comentado por aquí:
No ha insultado a los votantes del PP.
“Hay que ser muy idiota o tener muy poca información para seguir creyéndote al Partido Popular y a Vox”
Esa frase incluye a cualquier votante de cualquier partido. Simplemente alega a los que se están creyendo los argumentos que dicen PP y VOX.
Así que la noticia es
SENSACIONALISTA
.
2
K
25
#39
Imag0
Hay que ser muy idiota o un puto facha o un conspiranoico de mierda o un puto racista o un putero o un narco o simplemente un puto trozo de basura.
0
K
14
#36
Torrezzno
#34
claro, porque una persona racional no gregaria que no se traga las mentiras de los políticos es inimaginable
0
K
14
#2
Torrezzno
La tele pública insultando a los ciudadanos
4
K
12
#4
mariKarmo
#2
Hablando claro, más bien.
11
K
132
#8
Alakrán_
#4
Hay muchas verdades.
La televisión pública debería respetar la pluralidad, y si uno de sus colaboradores no está de acuerdo, la televisión pública no es su sitio.
1
K
18
#15
Torrezzno
*
#4
yo no voto, ni a esos ni a otros. Pero si que pago impuestos que financian la television publica. En teoría para ser un ente imparcial y que emita contenido que las cadenas comerciales no emiten.
Esto es una lamida de falo a sus actuales dueños con descaro absoluto. Un human centipie pagado con nuestros impuestos.
A ti te parece genial porque comulgas con los dueños actuales. Te parecería repulsivo cuando estaba Urdaci.
Por eso mismo habría que acabar con la tele pública. Es un nido de mantenidos propagandistas del poder y justamente lo contrario que debería ser.
3
K
25
#33
alpoza
#15
amen.
0
K
13
#34
A.more
#15
que no votas no se lo cre ni perry
0
K
8
#10
Veelicus
#2
La tele publica no, una contertulia, deberias volver a la escuela, estos conceptos si no se fijan al inicio de la educacion luego sus carencias se hacen muy evidentes
3
K
31
#16
Torrezzno
*
#10
sabes lo que es la teoría del cierre categorial de Gustavo Bueno? máquina, monstruo.
0
K
14
#28
sotillo
#2
Pero con educación, no como la derecha que presume de hijo de puta y de odiar a los rojos
0
K
12
#37
Harkon
*
#2
LA TV pública diciendo verdades, más bien, porque hay que ser idiota no, s*bn0rmal, para seguir creyendo las mentiras contínuas de PP y Vox.
Se puede ser de derechas pero lo de la derecha española de este país no tiene nombre.
0
K
13
#38
duende
Habló de putas la tacones.
0
K
8
#30
Dedalos
Más se tenía que decir esto, porque es una verdad incontrovertible.
Cómo decía la canción??
0
K
7
#22
AndresEl_Lanas
Soy muy de izquierdas, puedos hasta estar de acuerdo, pero tú, periodista, no puedes decir eso. Puedes decir desinformado, te lo compro, pero no puedes llamar idiotas a los que votan distinto de ti, sea por el motivo que sea.
0
K
6
#27
Veelicus
#22
No ha dicho lo que tu dices que ha dicho, revisalo.
0
K
11
Ver toda la conversación (
41
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Hombre pues...... SÍ.
Si necesitas de la ofensa para expresar tu opinión, la televisión pública no es tu sitio.
Y yo lo que noto en las palabras de esta chica es más indignación que ganas de insultar. Que sí, no ha sido correcta, pero no para montar un #drama.
Pero en el contexto, no ha sido un insulto a sus votantes, sino más bien un "hay que ser idiota para creer lo que dicen". No es un "eres idiota por votar al PP". Es igual que decir "hay que ser tonto para creer que no habían medios suficientes".
Es que las cosas no se pueden coger con papel de fumar. Tenemos todos inteligencia suficiente como para en vez de ponernos a chillar como locazas, razonar.
He visto a políticos de derechas en la tele pública decir peores barbaridades, y no vi a ninguno de los que aquí se quejan ahora, protestar en su momento...
“Hay que ser muy idiota o tener muy poca información para seguir creyéndote al Partido Popular y a Vox”
Esa frase incluye a cualquier votante de cualquier partido.
Sí claro, y qué más? O todos o ninguno para que así los de derechas no queden tan abochornados?
Tengo la sensación de que muchos no están superando la bajeza del PP de las últimas semanas y con el antecedente, que pronto hará ya un año, de lo de Mazón. Que se están poniendo las manos en la cabeza y no saben cómo disimularlo. Lo que más piden es que también pille el Gobierno. Será el consuelo típico, supongo.
Puede tener más razón que un santo, pero no se puede insultar a la gente por lo que vota en una TV pública.
Y si no somos capaces de ganarles en debates sin usar el insulto, estamos jodidos, porque tienen mucha más experiencia en ese campo.
“Hay que ser muy idiota o tener muy poca información para seguir creyéndote al Partido Popular y a Vox”
No sé, yo creo que no se debe decir eso en una TV pública. Aunque yo estoy de acuerdo (más en lo de la información, yo creo que la culpa es más de las burbujas en RRSS y la manipulación mediática, que de la idiotez, pero igual es que soy demasiado optimista con el ser humano).
No ha insultado a los votantes del PP.
“Hay que ser muy idiota o tener muy poca información para seguir creyéndote al Partido Popular y a Vox”
Esa frase incluye a cualquier votante de cualquier partido. Simplemente alega a los que se están creyendo los argumentos que dicen PP y VOX.
Así que la noticia es SENSACIONALISTA.
La televisión pública debería respetar la pluralidad, y si uno de sus colaboradores no está de acuerdo, la televisión pública no es su sitio.
Esto es una lamida de falo a sus actuales dueños con descaro absoluto. Un human centipie pagado con nuestros impuestos.
A ti te parece genial porque comulgas con los dueños actuales. Te parecería repulsivo cuando estaba Urdaci.
Por eso mismo habría que acabar con la tele pública. Es un nido de mantenidos propagandistas del poder y justamente lo contrario que debería ser.
Se puede ser de derechas pero lo de la derecha española de este país no tiene nombre.
Cómo decía la canción??