Sanz aumenta el poder del director de Hacienda del Ayuntamiento de Sevilla para evitar el Pleno

A partir de este año, cuando sea necesario realizar cualquier modificación presupuestaria de un área de personal a otro, bastará con la firma del director general de Hacienda sin el control de los grupos políticos en una sesión plenaria. Un ejemplo: si se quieren aumentar las partidas de la Policía Local con el dinero de los colegios, el jefe de la Hacienda local podrá autorizar la transferencia de crédito sin que pase por el Pleno.