Santiago Niño Becerra, economista: “En 1970 una persona pagó 50.000 pesetas por una vivienda. Hoy equivale a 7.700 euros”

El acceso a la vivienda en España se ha convertido en una odisea para los jóvenes y familias que no tienen la suerte de heredar una propiedad, hasta tal punto que muchos tienen que compartir piso o seguir viviendo con sus padres hasta edades muy avanzadas.
Solo sehabla del pobre mientras el guiri te tira del barrio, te sube los precios y destruye comercios
Es un genocidio cultural lo que hacen en España
Titular sensacionalista.
¿Y en Madrid no dice cuando valia?
Añado. ¿Cual era el sueldo medio en una localidad de Euskadi en 1970?
Y finalizo. En mi pueblo hace 2-3 años se vendia una casa, a reformar, por 7k euros. El titular seria "En 2024 una persona pago 7k euros por una vivienda (para reformar) en una localidad de Asturias"
En 1963, un piso de 3 habitaciones en Madrid , en Avenida de América, costaba 340.000 pesetas. Un piso 4 habitaciones en el barrio de El Viso, también en Madrid, entre 200.000 y 350.000 pesetas. En barrios de la periferia de Madrid, como en el Barrio de la Concepción, había pisos desde 140.000 pesetas. En Fuengirola, Málaga, un apartamento costaría unas 225.000 pesetas
www.rtve.es/rtve/20141209/ganar-loteria-navidad-60/208328.shtml
Y eso por no hablar de que la inflación no se puede aplicar a ciegas, como si afectara por igual a todos los bienes... Que se dedique a los marcianos y deje la economía
No tengo pruebas pero tampoco dudas que el dato se lo ha inventado.
Mucho mejor que ahora desde luego (yo gano 20 veces más a paridas 100 pts 1 lero que fue la realen poco tiempo al menos por experiencia, aunque no deberia) pero un piso bien barato barato a esa paridad son 40 millones... es decir 100 veces mas).
Debe haberse multiplicado x 5 el esfuerzo, seguramente bastante más.
Si algo no entiendo es la mentira innecesaria, los datos reales son lo bastante duros.
