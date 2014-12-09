edición general
Santiago Niño Becerra, economista: “En 1970 una persona pagó 50.000 pesetas por una vivienda. Hoy equivale a 7.700 euros”

El acceso a la vivienda en España se ha convertido en una odisea para los jóvenes y familias que no tienen la suerte de heredar una propiedad, hasta tal punto que muchos tienen que compartir piso o seguir viviendo con sus padres hasta edades muy avanzadas. Relacionada: El BCE alerta de la crisis de vivienda en España: los precios están un 70% más inflados que en Europa www.meneame.net/story/bce-alerta-crisis-vivienda-espana-precios-estan-

NPCMeneaMePersigue #2 NPCMeneaMePersigue
Curiosamente de la imigracion que paga los precios mas altos, estadounidenses, alemanes y suecos de esos nunca se habla

Solo sehabla del pobre mientras el guiri te tira del barrio, te sube los precios y destruye comercios

Es un genocidio cultural lo que hacen en España
1 K 24
NPCMeneaMePersigue #3 NPCMeneaMePersigue *
#_1 como tú, que no has tardado ni un minuto en contestar desde el envío, vamos que imposible que hayas hecho el calculo, solo vienes a defender al especulador
1 K 24
Atusateelpelo #11 Atusateelpelo *
“Hoy me han comentado algo que da una idea de hasta dónde han llegado los precios de la vivienda. En 1970 una persona pagó 50.000 pesetas por una vivienda (que ya tenía 20 años) en una localidad de Euskadi. Esa cantidad equivale hoy a 7.700 euros”

Titular sensacionalista.

¿Y en Madrid no dice cuando valia?
Añado. ¿Cual era el sueldo medio en una localidad de Euskadi en 1970?

Y finalizo. En mi pueblo hace 2-3 años se vendia una casa, a reformar, por 7k euros. El titular seria "En 2024 una persona pago 7k euros por una vivienda (para reformar) en una localidad de Asturias"
0 K 18
elsnons #10 elsnons
En 1970 un piso nuevo de 120 m2 con ascensor en Bellvitge costaba un millón de pesetas o seis mil euros . Cincuenta mil pesetas quizá una plaza de aparcamiento .
1 K 17
#4 Ovidio *
¿De dónde ha sacado este desgraciado que una vivienda en 1970 costaba 50000 pesetas?

En 1963, un piso de 3 habitaciones en Madrid , en Avenida de América, costaba 340.000 pesetas. Un piso 4 habitaciones en el barrio de El Viso, también en Madrid, entre 200.000 y 350.000 pesetas. En barrios de la periferia de Madrid, como en el Barrio de la Concepción, había pisos desde 140.000 pesetas. En Fuengirola, Málaga, un apartamento costaría unas 225.000 pesetas

www.rtve.es/rtve/20141209/ganar-loteria-navidad-60/208328.shtml

Y eso por no hablar de que la inflación no se puede aplicar a ciegas, como si afectara por igual a todos los bienes... Que se dedique a los marcianos y deje la economía
0 K 10
#8 Ovidio *
#7 Se lo ha inventado completamente. En #4 pongo algunos datos reales. Pero lo peor de su rebuzno es que a las 50000 pelas les ha aplicado simplemente la inflación desde 1970 hasta la actualidad, sin más análisis...
0 K 10
PacoJones #7 PacoJones *
No entiendo de dónde ha sacado que una vivienda costaba 50.000ptas, mis padres la compraron en 1972 y les costó al menos el cuádruple en un pueblo al lado de Castellón y el piso es normalito.

No tengo pruebas pero tampoco dudas que el dato se lo ha inventado.
0 K 10
#9 Kuruñes3.0 *
#7 eran entre 200000 y 400000 para un sueldo medio de unas 6000 a 10000.
Mucho mejor que ahora desde luego (yo gano 20 veces más a paridas 100 pts 1 lero que fue la realen poco tiempo al menos por experiencia, aunque no deberia) pero un piso bien barato barato a esa paridad son 40 millones... es decir 100 veces mas).
Debe haberse multiplicado x 5 el esfuerzo, seguramente bastante más.
Si algo no entiendo es la mentira innecesaria, los datos reales son lo bastante duros.
0 K 7
taSanás #1 taSanás
vaya cálculos raros hace el economista este, no?
0 K 8
sotillo #5 sotillo
#1 Raros de cojones
0 K 11
1 K -7

