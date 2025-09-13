·
publicadas
en cola
3
meneos
158
clics
Santiago Abascal homenajea a Charlie Kirk con la camiseta que llevaba en el momento de su asesinato en un campus de Utah
El gesto es una declaración de principios: la defensa de la libertad frente al totalitarismo de la izquierda global. La camiseta lleva el lema «Freedom» (Libertad).
etiquetas
abascal
vox
kirk
asesinato
camiseta
actualidad
18 comentarios
Comentarios destacados:
#4
Heni
Entrenan para parecer subnormales o les sale así de natural?
5
K
83
#7
pazentrelosmundos
#4
se casan entre primos, es natural.
1
K
29
#11
Kmisetas
#7
qué tienen que ver los gitanos en esto?
4
K
-35
#12
pazentrelosmundos
#11
que puto asco de comentario.
1
K
29
#13
Beltza01
#11
¿Los borbones son gitanos?
0
K
7
#17
poxemita
#13
puede llegaron hace siglos, tienen sus propias leyes, les gusta robar, trabajar poco y la farándula, así que es muy posible que lo sean.
1
K
-9
#8
ingenierodepalillos
#4
El talento sin esfuerzo no sirve de nada, pero el esfuerzo sin talento tiene límites, Abascal es un hombre muy completo, tiene mucho talento para ser imbécil y aún así, se esfuerza una barbaridad para llegar a semejantes cotas de estulticia.
2
K
41
#18
joffer
#4
se basan en la crispación. Más crispación más votos más y más dinero que es su fin último.
0
K
12
#1
CerdoJusticiero
Le falta el chorrazo rojo.
Errónea.
6
K
66
#16
t3rr0rz0n3
#1
si, le falta el peircing en el cuello
1
K
21
#3
Don_Pixote
Está?
7
K
63
#6
pazentrelosmundos
#3
0
K
18
#2
valandildeandunie
Pero por qué el hijo puta del vago este se pone sombra de ojos como si fuese a actuar en un espectáculo trans
2
K
26
#5
Sergio_ftv
Eso es analfabetismo nacionalista puro y duro, en otro momento de la historia éste hubiera dado un golpe de estado con la ayuda de los ee.uu. para ponerse a disposición y lostrar vasallaje a dicho país extranjero.
1
K
22
#9
capitan__nemo
Abascal y vox por la libre compra de armas de fuego en España como en eeuu.
0
K
19
#10
XtrMnIO
Esto se llama "dejar la pelota botando"...
Los rebuznos del mileurista redactor son para vomitar del nivel de falsedad...
0
K
13
#14
AlexGuevara
En Homenaje a otro màrtir de la falta de control a las armas en los EEUU
0
K
7
#15
Beltza01
Menos echarnos las manos a la cabeza con lo que sea que representa. Si lo ha hecho es porque no le supone trabajo.
0
K
7
Errónea.
Los rebuznos del mileurista redactor son para vomitar del nivel de falsedad...