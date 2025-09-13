edición general
3 meneos
158 clics

Santiago Abascal homenajea a Charlie Kirk con la camiseta que llevaba en el momento de su asesinato en un campus de Utah

El gesto es una declaración de principios: la defensa de la libertad frente al totalitarismo de la izquierda global. La camiseta lleva el lema «Freedom» (Libertad).

| etiquetas: abascal , vox , kirk , asesinato , camiseta
3 0 6 K 5 actualidad
18 comentarios
3 0 6 K 5 actualidad
Comentarios destacados:      
Heni #4 Heni
Entrenan para parecer subnormales o les sale así de natural?
5 K 83
pazentrelosmundos #7 pazentrelosmundos
#4 se casan entre primos, es natural.
1 K 29
Kmisetas #11 Kmisetas
#7 qué tienen que ver los gitanos en esto?
4 K -35
pazentrelosmundos #12 pazentrelosmundos
#11 que puto asco de comentario.
1 K 29
#13 Beltza01
#11 ¿Los borbones son gitanos?
0 K 7
#17 poxemita
#13 puede llegaron hace siglos, tienen sus propias leyes, les gusta robar, trabajar poco y la farándula, así que es muy posible que lo sean.
1 K -9
ingenierodepalillos #8 ingenierodepalillos
#4 El talento sin esfuerzo no sirve de nada, pero el esfuerzo sin talento tiene límites, Abascal es un hombre muy completo, tiene mucho talento para ser imbécil y aún así, se esfuerza una barbaridad para llegar a semejantes cotas de estulticia.
2 K 41
joffer #18 joffer *
#4 se basan en la crispación. Más crispación más votos más y más dinero que es su fin último.
0 K 12
CerdoJusticiero #1 CerdoJusticiero
Le falta el chorrazo rojo.

Errónea. :ffu:
6 K 66
t3rr0rz0n3 #16 t3rr0rz0n3
#1 si, le falta el peircing en el cuello
1 K 21
Don_Pixote #3 Don_Pixote
Está?  media
7 K 63
valandildeandunie #2 valandildeandunie
Pero por qué el hijo puta del vago este se pone sombra de ojos como si fuese a actuar en un espectáculo trans xD xD?
2 K 26
Sergio_ftv #5 Sergio_ftv
Eso es analfabetismo nacionalista puro y duro, en otro momento de la historia éste hubiera dado un golpe de estado con la ayuda de los ee.uu. para ponerse a disposición y lostrar vasallaje a dicho país extranjero.
1 K 22
capitan__nemo #9 capitan__nemo
Abascal y vox por la libre compra de armas de fuego en España como en eeuu.
0 K 19
XtrMnIO #10 XtrMnIO *
Esto se llama "dejar la pelota botando"... :troll:

Los rebuznos del mileurista redactor son para vomitar del nivel de falsedad...
0 K 13
#14 AlexGuevara
En Homenaje a otro màrtir de la falta de control a las armas en los EEUU
0 K 7
#15 Beltza01
Menos echarnos las manos a la cabeza con lo que sea que representa. Si lo ha hecho es porque no le supone trabajo.
0 K 7

menéame