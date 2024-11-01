Santa Creu d'Olorda, el municipio perdido entre Molins, Sant Feliu y Barcelona

EHasta 1912 estuvo entre Molins de Rei y Sant Feliu de Llobregat el municipio de Santa Creu d'Olorda. Este núcleo de población formado por masías dispersas, que iba desde el río Llobregat y se adentraba en el interior de la sierra de Collserola, tenía como centro neurálgico la parroquia de Santa Creu d'Olorda, gestionando tanto el Puig d'Olorda como el castillo que se encuentra en su cima. La bancarrota de las arcas municipales obligó a la repartición de su término entre Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat y Sarrià.
| etiquetas: santa creu dolorda , municipio