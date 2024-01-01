La sanidad pública valenciana deriva el 13% de las cirugías a la privada con más de 44.000 operaciones

La sanidad pública valenciana derivó casi el 13% de sus operaciones quirúrgicas a hospitales privados en 2024, lo que elevó la cifra a más de 44.000 intervenciones en su carrera por seguir reduciendo las listas de espera en la Comunitat. Unas derivaciones que se incrementan año a año, impulsadas por las modificaciones del exconseller Miguel Mínguez durante el Botànic para abrir la posibilidad de acceder a esta posibilidad desde el día uno en patologías con espera quirúrgica de más de 60 días.