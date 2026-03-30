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Sanidad planteará un "manual de buenas prácticas" para agilizar la eutanasia

Sanidad planteará un "manual de buenas prácticas" para agilizar la eutanasia

En una entrevista a RNE, la ministra Mónica García anunció que planteará a las comunidades autónomas un "manual de buenas prácticas" para agilizar los procesos de eutanasia y acortar los plazos previstos ante posibles recursos judiciales. Confía en que se pueda aprobar en un Consejo Interterritorial de Salud extraordinario que se celebrará después de Semana Santa.

| etiquetas: sanidad , eutanasia , manual de buenas prácticas
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12 comentarios
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Comentarios destacados:      
ahotsa #1 ahotsa
Al menos que la tortura de Noelia Castillo sirva de algo, Aunque mejor sería reforzar legislativamente.
4 K 68
BastardWolf #3 BastardWolf
#1 ademas habria que hacer algo con Abogados Cristianos, son un auténtico problema
4 K 57
Spirito #9 Spirito *
#3 Son unos psicópatas.

¿Quién paga a abogados cristianos? ¿Los obispos con nuestros impuestos?

Pues hay que exigir responsabilidades a esos sinvergüenzas.
2 K 28
#10 DonaldBlake
#3 Se me ocurren muchas cosas, ninguna legal. Seguiré pensando.
0 K 8
#8 Marisadoro *
Estudian un protocolo para agilizar el fallecimiento voluntario.

El protocolo agilizar el fallecimiento no voluntario ya se experimentó con éxito Madrid.
1 K 26
Furiano.46 #2 Furiano.46
Con esto hay que ir con cuidado. Puede haber 1000 casos "exitosos" pero con que haya solo un fallo, se escudarán en el para hacer un infierno en el proceso
0 K 12
elGude #5 elGude
#2 el proceso es demasiado garantísta como para que eso pase.
0 K 11
BastardWolf #12 BastardWolf *
#7 vamos a ver si nos centramos, la eutanasia se trata de que el tramite no sea desagradable (al menos que no lo sea para mi)
0 K 11
#4 poxemita
¿Andamos de humor como para meter a Ayuso en la ecuación?
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BastardWolf #6 BastardWolf
#4 puestos a soñar, me pido ser el que la eutanasie
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FunFrock #11 FunFrock
En Hijos de los,Hombres ya encontraron la solución.
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menéame