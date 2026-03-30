Sanidad planteará un "manual de buenas prácticas" para agilizar la eutanasia

En una entrevista a RNE, la ministra Mónica García anunció que planteará a las comunidades autónomas un "manual de buenas prácticas" para agilizar los procesos de eutanasia y acortar los plazos previstos ante posibles recursos judiciales. Confía en que se pueda aprobar en un Consejo Interterritorial de Salud extraordinario que se celebrará después de Semana Santa.
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¿Quién paga a abogados cristianos? ¿Los obispos con nuestros impuestos?
Pues hay que exigir responsabilidades a esos sinvergüenzas.
El protocolo agilizar el fallecimiento no voluntario ya se experimentó con éxito Madrid.