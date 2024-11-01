Sanidad llega a un acuerdo con la Profesión Médica, sin comprometer el Estatuto Marco, que busca evitar la huelga

El Ministerio de Sanidad y el Foro de la Profesión Médica de España (FPME) han anunciado un acuerdo para mantener el diálogo y evitar la huelga, el cual contempla, entre otros cambios, más participación específica de los médicos, una adaptación de la clasificación profesional al MECES, el reconocimiento expreso de la penosidad de las guardias con mejor retribución y el compromiso de estudiar la jubilación anticipada, todo ello sin romper el acuerdo previo alcanzado con la mesa del ámbito.