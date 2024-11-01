Sanidad asegura que el Gobierno no ha recibido "ninguna información" sobre los cribados en Andalucía

Mónica García ha desvelado este domingo que el Gobierno de España sigue sin recibir "ninguna información" sobre los fallos en los cribados de cáncer de mama en Andalucía ni sobre el plan de choque para solventar esta crisis que anunció el presidente andaluz, Juanma Moreno. Durante una entrevista en 'Cadena SER de Sevilla' con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, la ministra de Sanidad ha transmitido "ánimo" a las mujeres afectadas por los fallos en los cribados de cáncer de mama y ha señalado que entiende que se haya "roto un poco
| etiquetas: sanidad , cribados , andalucía
Nadie ha recibido la más mínina información al respecto.
¿Un fallo, informático, una planificación inadecuada, un protocolo erroneo...?
Parece que simplemente soltaron millones a empresas privadas para realizar las mamografias y subirlas a la nube.
Y punto final.