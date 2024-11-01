·
Sanguijuelas del Guadiana: “Esa jerga extremeña que usamos nos da identidad“
Desde La Siberia Extremeña al mundo, el relato de Sanguijuelas del Guadiana llena la España vaciada con esa dosis perfecta de nostalgia y esperanza
etiquetas
música
sanguijuelas
extremadura
#1
javiy
Mucha mierda a esta banda...pero no acabo de entender por qué el batería, que va a todos los conciertos, no se le considera integrante. No sé si hay muchos precedentes como ese (en el puesto de batería me refiero)
