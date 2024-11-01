·
La sangre de la democracia en España
Filmin emite el documental sobre los sucesos de Vitoria de marzo de 1976, fecha clave para el cambio de rumbo en la Transición que condujo a la Constitución
democracia
,
documental
,
vitoria
1
0
0
#1
sarri
Siendo Filmin, será desde el punto de vista de la Policía Armada?
