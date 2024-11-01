Sandisk se dispara gracias a la fuerte demanda de IA que impulsa previsiones excepcionales

Las acciones de Sandisk se dispararon el viernes, después de que la empresa de almacenamiento de datos proyectara beneficios y ventas para el tercer trimestre muy por encima de las estimaciones de los analistas y extendiera un importante acuerdo de suministro, impulsada por un auge en la demanda de almacenamiento generada por la inteligencia artificial. Sus acciones subieron un 14,7% hasta los $616,5, continuando con el salto de aproximadamente el 160% registrado en enero.