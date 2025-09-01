edición general
Sandías para Ayuso

La trayectoria verborreica de Díaz Ayuso puede leerse como un catálogo de lo esperpéntico. Lo mismo suelta una gracieta sobre terrazas y cañas en plena pandemia que trivializa con los muertos en las residencias con un “qué más da, si se iban a morir igual”. Lo mismo se saca de la manga un exabrupto barriobajero tipo “me gusta la fruta” que reduce la devastación de Gaza a un chiste doméstico con magdalenas y flores. Hannah Arendt habló de la “banalidad del mal” al describir a los burócratas nazis convencidos de cumplir con su deber.

emmett_brown #1 emmett_brown *
No te gusta la fruta? Pues toma dos rajas.
4 K 62
fareway #2 fareway
Esta chica no tiene todas las tazas en el armario y si tuviera alguien cerca (no vale los que esperan con la mano abierta subvenciones o venta de publicidad institucional) le debería pedir, por su bien, que recapacitara y no siguiera la senda ultra que ha pillado porque no le va a traer nada bueno.
3 K 46
Arkhan #4 Arkhan
#2 No tiene nada más que ofrecer que ese camino a los que se lo quieren comprar. Sin él no es más que la community manager del perro de una octogenaria.
1 K 18
XtrMnIO #3 XtrMnIO
Ayuso hija de fruta ojalá seas israelizada.
2 K 28
Khadgar #5 Khadgar
Menos sandías y más calabazas.
0 K 16
#6 wictor69
Ayer comparó Madrid con Sarajevo mientras que muchos madrileños sentíamos un orgullo que no conocíamos desde el 15M
0 K 7

