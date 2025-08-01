edición general
12 meneos
27 clics
Este envío podría ser duplicada Asegúrate antes de menear
Sanciones contra rusia impiden el uso de helicoteros rusos antiincendios

Sanciones contra rusia impiden el uso de helicoteros rusos antiincendios

La sanciones contra rusia impiden que se puedan usar repuestos y técnicos para poder volar los helicópteros rusos apaga-fuegos

| etiquetas: rusia , sanciones , incendios
10 2 9 K 61 actualidad
9 comentarios
10 2 9 K 61 actualidad
Veelicus #4 Veelicus
#3 Lo que es sabido es que esos dos helicopteros tienen una capacidad de 4500 litros en cada descarga, son los que mas capacidad tienen.
Si a ti te parece que en estos momentos los dos mejores helicopteros no podrian aportar nada en la lucha contra los incendios, pues es cosa tuya, pero tengo la sensacion de que cualquiera con un CI suficiente para para no cagarse encima estara de acuerdo en que vendrian muy bien en la lucha contra el fuego
5 K 85
Galero #7 Galero
#4 Lo que es sabido es que es una noticia duplicada y sin ninguna relevancia.

Se te olvidó el año de fabricación y las horas de vuelo que tienen, detallitos, por cierto.
0 K 10
Veelicus #1 Veelicus
la UE en su máxima expresión, por cierto, de esto no he visto nada en ninguna televisión estatal... casualidad... para nada.
1 K 30
Galero #3 Galero
#1 Porque es sabido que en la UE no hay helicópteros
0 K 10
jonolulu #9 jonolulu
#3 Lo que no hay son recambios para nuestros helicópteros
0 K 13
Machakasaurio #5 Machakasaurio
#1 si hombre, lo próximo que va a ser, que vuelvan a comprar gas,petróleo y materias primas baratas a Rusia como antes en vez de dejar terminar de hundir toda la industria alemana y centroeuropea?
Aquí hacemos lo que nos manda el Amo yanki, nuestros intereses no importan!
En el parlamento europeo están dispuestos a mandarnos a la pobreza y sacrificar a quien haga falta para que así siga!
1 K 26
Veelicus #6 Veelicus
A las personas que estan votando negativo por duplicada, agradeceria que pusieran en link de la noticia anterior para poder descartar esto, porque votar duplicada no comentarlo y no poner el link a la noticia suena a excusa para tirar una noticia que no les gusta leer.
0 K 11
Veelicus #8 Veelicus
Parece que Pertinax la ha encontrado, pido por favor a algun @admin que la descarte
0 K 11

menéame