·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
4838
clics
El choque entre turistas y vecinos en el centro de València agita las redes
3962
clics
El plan de Makinavaja y Popeye para robar unos Mirós
5039
clics
El vídeo del Ministerio de Vivienda que no ha sentado como creían: "Creo que no lo sabéis, pero gobernáis vosotros"
4919
clics
VÍDEO | Josema Yuste asegura que no trabaja por culpa de Pedro Sánchez y desata carcajadas en redes
3645
clics
Bacterias resistentes a los antibióticos en el 71% de la carne de pollo de Lidl: preguntas y respuestas · Maldita.es
más votadas
835
Mazón evita aclarar qué ha hecho con los 12 millones donados por ciudadanos y empresas para víctimas de la Dana
597
La asociación Amama denuncia ante la Fiscalía el borrado de historiales médicos en Andalucía
489
Todas las veces que la APM ha callado ante la cacería de PP y Vox contra los periodistas de TVE
495
Genocida no cumple su palabra
337
Sarkozy ingresa en la cárcel de La Santé por la financiación de su campaña de 2007
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
3
meneos
8
clics
Sánchez y Zelenski mantienen una conversación telefónica en plena escalada de ataques rusos
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantuvo una conversación telefónica con Volodímir Zelenski en la que reafirmó el compromiso de España con Ucrania.
|
etiquetas
:
ucrania
,
conflicto
,
gobierno
,
guerra con rusia
,
españa
,
europa
3
0
0
K
27
actualidad
6 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
3
0
0
K
27
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#4
Trifasico
*
"reafirmó el compromiso de España con Ucrania."
Pues yo preferiria que España invirtiese el dinero en educacion, sanidad y desarrollo.... que en balas y
cobetes
, para que Ucrania intente recuperar en vano un pedazo de tierra, que para colmo venian bombardeando desde 2014 (a sus propios ciudadanos).
3
K
44
#6
zentropia
#4
te has dejado que en 2014 fue Rusia y sus hombrecitos verdes los que estaban en Dombass.
Siempre os dejais lo interesante.
0
K
10
#5
Spirito
*
No sé qué tienen que hablar Sánchez y Zelensky, la verdad... a menos que sea para hacer de intermediario solicitado para que, finalmente, capitule y se hsga un cambio facial Zelensky para que el pueblo ucrsniano no lo cuelgue y eche a los perros como Musolini.
1
K
16
#1
bacilo
Esta conversación no la habrá oído el pegasus.
0
K
6
#2
Supercinexin
#1
Seguro que la conversación ha sido: "¡Ríndete, Volodimir! Hablo en nombre de tu nuevo amo, ¡Putin!, y te ordeno que te rindas para evitar un derramamiento de sangre aún mayor. Yo, el Gran Pedro Sánchez, he unido mi malvada inteligencia con el Poderoso Putin y ahora nada podrá detenernos. Pronto conquistaremos Europa entera. ¡Retira a tus soldados ahora y sabré ser magnánimo con tu pueblo! Muuuaa ha ha ha ha ha HA HA HA HA"
Como si lo estuviera escuchando directamente de fuentes de toda solvencia en The Objective.
2
K
42
#3
azathothruna
#2
Putin es mas de osos que de perros
0
K
11
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Pues yo preferiria que España invirtiese el dinero en educacion, sanidad y desarrollo.... que en balas y cobetes, para que Ucrania intente recuperar en vano un pedazo de tierra, que para colmo venian bombardeando desde 2014 (a sus propios ciudadanos).
Siempre os dejais lo interesante.
Como si lo estuviera escuchando directamente de fuentes de toda solvencia en The Objective.