Sánchez y Zelenski mantienen una conversación telefónica en plena escalada de ataques rusos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantuvo una conversación telefónica con Volodímir Zelenski en la que reafirmó el compromiso de España con Ucrania.

| etiquetas: ucrania , conflicto , gobierno , guerra con rusia , españa , europa
Trifasico
"reafirmó el compromiso de España con Ucrania."
Pues yo preferiria que España invirtiese el dinero en educacion, sanidad y desarrollo.... que en balas y cobetes, para que Ucrania intente recuperar en vano un pedazo de tierra, que para colmo venian bombardeando desde 2014 (a sus propios ciudadanos).

zentropia
#4 te has dejado que en 2014 fue Rusia y sus hombrecitos verdes los que estaban en Dombass.
Siempre os dejais lo interesante.

Spirito
No sé qué tienen que hablar Sánchez y Zelensky, la verdad... a menos que sea para hacer de intermediario solicitado para que, finalmente, capitule y se hsga un cambio facial Zelensky para que el pueblo ucrsniano no lo cuelgue y eche a los perros como Musolini.

bacilo
Esta conversación no la habrá oído el pegasus.

Supercinexin
#1 Seguro que la conversación ha sido: "¡Ríndete, Volodimir! Hablo en nombre de tu nuevo amo, ¡Putin!, y te ordeno que te rindas para evitar un derramamiento de sangre aún mayor. Yo, el Gran Pedro Sánchez, he unido mi malvada inteligencia con el Poderoso Putin y ahora nada podrá detenernos. Pronto conquistaremos Europa entera. ¡Retira a tus soldados ahora y sabré ser magnánimo con tu pueblo! Muuuaa ha ha ha ha ha HA HA HA HA"

Como si lo estuviera escuchando directamente de fuentes de toda solvencia en The Objective.

azathothruna
#2 Putin es mas de osos que de perros :troll:


