Sánchez reprocha a Aznar que dé lecciones sin haber pedido aún "disculpas" por Irak y el 11-M: "Tendrán mala conciencia"

Sánchez ha definido a Aznar como "ese hombre que veía armas de destrucción masiva donde no existían y que es incapaz de ver la barbarie que perpetra Netanyahu en Gaza": "De él no esperamos ninguna lección, esperamos disculpas por su guerra de Irak, por sus mentiras con Irak y con los atentados del 11 de marzo", ha añadido antes de apuntar que a los dirigentes del PP "no les duele España, lo que les duele es estar en la oposición".
Nunca he entendido porque no se le enjuizo por ello.
Porque lo de Aznar fue mentira pura y dura. La izquierda abertzale y la policía nacional ya habían descartado casi por completo la autoría de ETA, pero nada Aznar, erre que erre con "ha sido ETA" porque sabía que la autoría islamista le haría perder las elecciones.
Porque a Sánchez y su "amnistía, no" o Rajoy y su "menos impuestos, ningún… » ver todo el comentario
No tengo nada más que añadir Señoría......
Ha tardado en meterme en el ignore
Estos Trolls de baratillo cada vez vienen menos preparados
Cc: #16
En el mismo momento en el que comprendi que no se puede movilizar a las masas al grito de "ya".
Lo estamos viendo en las protestas contra el Israel premier tech en la vuelta. El 82% de los españoles cree que hay un genocidio,pero no todos pudimos ir a cortar la vuelta. Algunos tenemos cosas que hacer a cientos de kilómetros de allí. Y no por eso yo soy culpable de que haya hijos de puta matando niños.
Pero en el 2006 fui a Costa Rica, donde tienen la unersidad de la paz,y me hicieron entender que somos responsables.
Hay que asumir la responsabilidad y no lo hemos hecho.
Siento mucho no darte la razón.
> “Es al Rey a quien corresponde, previa autorización de las Cortes Generales, declarar la guerra y hacer la paz.
Ya podrían los jueces ir de oficio para imputar a ese personaje
La puta economia mas pujante de Europa, la unica de Europa q afea el puto genocidio, torciendole la mano a la OTAN.... Pocas veces España ha pintado mas a nivel internacional.
Lo q hizo Aznar fue hacerse amigote de Bush a base de felas, pero eso no fue bueno para España, eso fue bueno para Aznar.
Si para pintar algo en el mundo tienes que participar en una guerra donde murieron inocentes a punta pala, que vergüenza de esa España a la que tu aspiras. Solo puedo desearte que si hay un conflicto armado, tú y tu familia sean los primeros en desfilar para pintar algo.
El PP & VOX no son partidos, son empresas que deben generar plusvalías a base de poner el cazo. Han demostrado que el pueblo, les importa una mierda seca. Y esa misma mierda seca, es la que se van a comer en las próximas elecciones, Perro mediante.