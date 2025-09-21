Sánchez reprocha a Aznar que dé lecciones sin haber pedido aún "disculpas" por Irak y el 11-M: "Tendrán mala conciencia"

Sánchez ha definido a Aznar como "ese hombre que veía armas de destrucción masiva donde no existían y que es incapaz de ver la barbarie que perpetra Netanyahu en Gaza": "De él no esperamos ninguna lección, esperamos disculpas por su guerra de Irak, por sus mentiras con Irak y con los atentados del 11 de marzo", ha añadido antes de apuntar que a los dirigentes del PP "no les duele España, lo que les duele es estar en la oposición".