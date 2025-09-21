edición general
26 meneos
25 clics
Sánchez reprocha a Aznar que dé lecciones sin haber pedido aún "disculpas" por Irak y el 11-M: "Tendrán mala conciencia"

Sánchez reprocha a Aznar que dé lecciones sin haber pedido aún "disculpas" por Irak y el 11-M: "Tendrán mala conciencia"

Sánchez ha definido a Aznar como "ese hombre que veía armas de destrucción masiva donde no existían y que es incapaz de ver la barbarie que perpetra Netanyahu en Gaza": "De él no esperamos ninguna lección, esperamos disculpas por su guerra de Irak, por sus mentiras con Irak y con los atentados del 11 de marzo", ha añadido antes de apuntar que a los dirigentes del PP "no les duele España, lo que les duele es estar en la oposición".

| etiquetas: sánchez , aznar , lecciones , disculpas , irak , 11-m , mala conciencia , gaza
23 3 0 K 233 politica
37 comentarios
23 3 0 K 233 politica
Comentarios destacados:        
#1 Pivorexico
Conciencia Aznar ? xD xD xD no gasta de eso .
8 K 105
Dr.Who #2 Dr.Who
Punto para Mr.Perro.
2 K 49
fareway #3 fareway
#2 y partido.
1 K 33
Deviance #20 Deviance
#2 Lo veo y lo doblo; candidato a premio nobel de la paz , jajajaja , no van a dar abasto las farmacias para suministrar almax .....
0 K 13
#4 Leon_Bocanegra
Por algo le llaman "el Perro Nobel de la paz"
4 K 47
Deviance #21 Deviance
#4 Mu fino ahí..... mis dieses.
0 K 13
#13 lluissubi
Aznar... El peor presidente, con elecciones, que ha tenido España. Nos metió en una guerra sin consultar en el congreso como indica la constitución.
Nunca he entendido porque no se le enjuizo por ello.
3 K 39
angelitoMagno #6 angelitoMagno
Cada vez que un pepero te suelta eso de que el Perrosanxe mintió para ganar las elecciones, le suelto lo de ¿Y TU AMADO AZNAR, QUÉ?

Porque lo de Aznar fue mentira pura y dura. La izquierda abertzale y la policía nacional ya habían descartado casi por completo la autoría de ETA, pero nada Aznar, erre que erre con "ha sido ETA" porque sabía que la autoría islamista le haría perder las elecciones.

Porque a Sánchez y su "amnistía, no" o Rajoy y su "menos impuestos, ningún…   » ver todo el comentario
3 K 38
Kantinero #8 Kantinero
esperamos disculpas por su guerra de Irak, por sus mentiras con Irak y con los atentados del 11 de marzo"

No tengo nada más que añadir Señoría......
0 K 12
#37 capa5
Me queda la duda de si Felipe González estará autorizado a dar lecciones.
0 K 11
antesdarle #5 antesdarle
Si el perro sanxe te vasila :troll:
0 K 9
#16 Leon_Bocanegra
#15 Lo siento, no discuto con propagandistas de derechas. Me basta con señalar sus comentarios de mierda y reírme.
0 K 9
Kmisetas #17 Kmisetas
#16 Eres un panfletista.
0 K 6
#18 Leon_Bocanegra *
#_17 me suda la polla lo que pienses de mi. Prueba con otro.

Ha tardado en meterme en el ignore xD xD xD
Estos Trolls de baratillo cada vez vienen menos preparados

Cc: #16
0 K 9
#27 Leon_Bocanegra
#25 Aznar tiene fachapass. Puede hacer lo que le salga de los huevos.
0 K 9
#29 lluissubi
#27 nunca entenderemos que es una guerra? No es robar...
0 K 7
#30 Leon_Bocanegra
#29 uy si , yo entiendo lo que es una guerra. Otra cosa es que aquí no se entienda lo que es la justicia.
0 K 9
#32 lluissubi
#30 como digo abajo.... mierda de pais. Somos responsables.
0 K 7
#34 Leon_Bocanegra
#32 en eso no puedo estar de acuerdo contigo, hace años lo estaría,pero hace ya tiempo que decidí no responsabilizarme de lo hijo de puta que sean otros.
En el mismo momento en el que comprendi que no se puede movilizar a las masas al grito de "ya".
Lo estamos viendo en las protestas contra el Israel premier tech en la vuelta. El 82% de los españoles cree que hay un genocidio,pero no todos pudimos ir a cortar la vuelta. Algunos tenemos cosas que hacer a cientos de kilómetros de allí. Y no por eso yo soy culpable de que haya hijos de puta matando niños.
0 K 9
#36 lluissubi *
#34 Antes estaba de acuerdo contigo.
Pero en el 2006 fui a Costa Rica, donde tienen la unersidad de la paz,y me hicieron entender que somos responsables.
Hay que asumir la responsabilidad y no lo hemos hecho.

Siento mucho no darte la razón.
0 K 7
#19 lluissubi *
{0x1f539} Artículo 63.3 CE:

> “Es al Rey a quien corresponde, previa autorización de las Cortes Generales, declarar la guerra y hacer la paz.


Ya podrían los jueces ir de oficio para imputar a ese personaje
0 K 7
#23 Leon_Bocanegra
#19 joder , de ahí viene todo. El pobre JuanCar entendió : Es al Rey a quien corresponde, previa autorización de las Cortes Generales, declarar la guerra y hacer el amor.
0 K 9
#25 lluissubi
#23 pero Aznar no realizó ningún paso de lo que marca la ley según la constitución.
0 K 7
#28 lluissubi
Nos metió en una guerra matando a niños, mujeres y a todo quisqui que fuera colateral. Me arde la sangre.
0 K 7
#31 lluissubi
#28 en este sentido, somos una mierda de pais con una mierda de responsabilidad.
0 K 7
#33 Raskin
Aznar es una rata humana que debiera estar metida en un agujero
0 K 7
#35 Leon_Bocanegra
#33 humana? No sabría que decirte.
0 K 9
Kmisetas #7 Kmisetas
Lo de Sánchez es de traca: un presidente que ha indultado golpistas, pactado con Bildu y entregado media soberanía a Puigdemont, dándole la llave del Gobierno desde Bruselas, se atreve a dar lecciones de moral a Aznar por Irak. Sí, Irak fue un error, pero al menos España pintaba algo en el mundo. Con Sánchez, España pinta lo que le deja Marruecos o lo que le dicta un fugado. Y lo del 11-M, usarlo otra vez como munición política, es de una bajeza repugnante. Que hable de “mala conciencia” alguien que duerme a pierna suelta tras amnistiar corruptos, regalar contratos a dedo en pandemia y convertir la justicia en una sucursal de la PSOE… tiene más cara que espalda.
6 K -55
Kantinero #9 Kantinero
#7 Que tal va la indisposición gástrica?
0 K 12
#10 Leon_Bocanegra
#7 ostia ,que puñetera sarta de gilipolleces.
1 K 22
Kmisetas #15 Kmisetas
#10 Todo lo que menciono son hechos contrastados, gilipolles las que hace tu querido presi.
2 K -19
ostiayajoder #11 ostiayajoder *
#7 España, ahora mismo, esta en una posicion internacional q no se las ha visto desde hace siglos, FLIPAO.

La puta economia mas pujante de Europa, la unica de Europa q afea el puto genocidio, torciendole la mano a la OTAN.... Pocas veces España ha pintado mas a nivel internacional.

Lo q hizo Aznar fue hacerse amigote de Bush a base de felas, pero eso no fue bueno para España, eso fue bueno para Aznar.
4 K 61
angelitoMagno #12 angelitoMagno
#7 El PP lleva años usando el terrorismo de ETA como munición política. Si a los derechones no os gusta, pues a joderse, intentad centrar el debate en temas actuales como la economía, el empleo o la vivienda y de ello hablaremos.
1 K 22
fareway #14 fareway
#7 Sí, Irak fue un error, pero al menos España pintaba algo en el mundo.

Si para pintar algo en el mundo tienes que participar en una guerra donde murieron inocentes a punta pala, que vergüenza de esa España a la que tu aspiras. Solo puedo desearte que si hay un conflicto armado, tú y tu familia sean los primeros en desfilar para pintar algo.

El PP & VOX no son partidos, son empresas que deben generar plusvalías a base de poner el cazo. Han demostrado que el pueblo, les importa una mierda seca. Y esa misma mierda seca, es la que se van a comer en las próximas elecciones, Perro mediante.
1 K 29
#22 Klamp
#7 pero como se nos ocurre utilizar cosas que ha hecho mal el pp para critical al pp??!
0 K 8
#24 Nusku *
#7 Un error que le costó la vida a 192 personas en Madrid
0 K 9
Deviance #26 Deviance
#7 Cambia de camello, te están dando el palo.
0 K 13

menéame