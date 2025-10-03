Sánchez propone incluir el derecho al aborto en la Constitución, “para consagrar la libertad y la autonomía de las mujeres”

Pedro Sánchez ha asegurado que su Gobierno será el “garante” de que no se recorte el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo por parte de ninguna administración pública, tras la polémica suscitada en el Ayuntamiento de Madrid ante la pretensión, luego matizada por el alcalde José Luis Martínez-Almeida, de imponer una información sobre presuntos traumas postaborto que no tienen ninguna evidencia científica. El jefe del Ejecutivo instó así el jueves a poner pie en pared ante “el sectarismo político y dogmatismo ideológico
| etiquetas: derecho , aborto , constitución
Para cambiar la Constitución, tal y como está el parlamento, su voto es imprescindible.
Luego se quedará en estudio como quitar la ley mordaza
Lo que quiere es lo mismo que está haciendo el PP con Peinado: conseguir titulares
Lo más seguro es que en esa foto de nuevo estarán en el lado incorrecto de la historia y se opongan a dicha reforma.
Es una manera inteligente de advertir a las pobres despistadas que se habían pensado votar a esa banda de ladrones y delincuentes para que se enteren de una puta vez que ellas, para los líderes de esa organización de criminales, básicamente, están en segunda división pues hay dos clases de ciudadanos: ciudadanos de primera, los de los escrotos y el palito en medio, que imponen criterios sobre ciudadanas de segunda, que tendrán que apencar con su misión fundamental en este mundo, es decir, quedarse preñadas y parir.
Pero parece que aquí sí vale criticar que esto sirva para nada más que para distraer la atención y que en lugar de hacer política social real, se haga política de propaganda.
Pero no lo están cumpliendo.
La facción ultraneoliberal española además aplaude esta dejación de funciones, porque les permite (¿ os permite?) hacer un negocio con un bien de primera necesidad. Las administraciones públicas debían protegerlo del mercado de manera eficaz y efectiva.