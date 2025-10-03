edición general
Sánchez propone incluir el derecho al aborto en la Constitución, “para consagrar la libertad y la autonomía de las mujeres”

Pedro Sánchez ha asegurado que su Gobierno será el “garante” de que no se recorte el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo por parte de ninguna administración pública, tras la polémica suscitada en el Ayuntamiento de Madrid ante la pretensión, luego matizada por el alcalde José Luis Martínez-Almeida, de imponer una información sobre presuntos traumas postaborto que no tienen ninguna evidencia científica. El jefe del Ejecutivo instó así el jueves a poner pie en pared ante “el sectarismo político y dogmatismo ideológico

mente_en_desarrollo #1 mente_en_desarrollo
¿Y cómo piensa convencer al PP?

Para cambiar la Constitución, tal y como está el parlamento, su voto es imprescindible.
#6 doppel
#6 doppel *
#1 y a VOX en las próximas elecciones (sorpasso al PP)
0 K 20
tul #11 tul
#6 ya veras que llorera agarran
#7 EISev
#7 EISev
#1 no le hace falta hacerlo, solo prometerlo

Luego se quedará en estudio como quitar la ley mordaza
#9 Cantro
Cantro #9 Cantro
#1 obviamente, no puede hacerlo y lo sabe

Lo que quiere es lo mismo que está haciendo el PP con Peinado: conseguir titulares
#10 tul
tul #10 tul
#1 facil, solo tiene que preñar personalmente a IDA y se termino la oposicion del partido podrido al aborto xD
0 K 13
Desideratum #15 Desideratum *
#1 En realidad se trata de que la ultraderecha camuflada, es decir, el PP, se retrate.

Lo más seguro es que en esa foto de nuevo estarán en el lado incorrecto de la historia y se opongan a dicha reforma.

Es una manera inteligente de advertir a las pobres despistadas que se habían pensado votar a esa banda de ladrones y delincuentes para que se enteren de una puta vez que ellas, para los líderes de esa organización de criminales, básicamente, están en segunda división pues hay dos clases de ciudadanos: ciudadanos de primera, los de los escrotos y el palito en medio, que imponen criterios sobre ciudadanas de segunda, que tendrán que apencar con su misión fundamental en este mundo, es decir, quedarse preñadas y parir.
0 K 16
#3 Leon_Bocanegra
Pedro, que haces planteando cosas que no puedes hacer? Déjate de mierdas y ponte con cosas que estén en tus manos.
2 K 27
MoñecoTeDrapo #8 MoñecoTeDrapo *
Estrategia "flotilla": se lleva al parlamento a pesar de que no va a triunfar para retratar a los que se van a oponer.
Pero parece que aquí sí vale criticar que esto sirva para nada más que para distraer la atención y que en lugar de hacer política social real, se haga política de propaganda.
#4 bollod
bollod #4 bollod
No tiene márgen en el pallamento para cambiar la Constitución. En realidad su intención es “para consagrar las cortinas de humo”.
#2 rendri
rendri #2 rendri
Me parece genial, a ver si saca ahora la mayoría suficiente para llevarlo a cabo, pero como se consagre igual de bien que el derecho a la vivienda y otros tantos esto y nah será lo mismo.
1 K 20
bollod #5 bollod
#2 El derecho a la vivienda ya está consagrado. Todos tenemos derecho a disfrutar de una vivienda. Otra cosa es que no sea obligación del estado regalar viviendas "por derecho".
0 K 8
#14 cunaxa
#5 Es obligación de las administraciones públicas poner los medios a su alcance.
Pero no lo están cumpliendo.
La facción ultraneoliberal española además aplaude esta dejación de funciones, porque les permite (¿ os permite?) hacer un negocio con un bien de primera necesidad. Las administraciones públicas debían protegerlo del mercado de manera eficaz y efectiva.
0 K 7
Wintermutius #16 Wintermutius
#5 Claro. Como el derecho de Loretta a ser madre :troll:
0 K 7
Lutin #12 Lutin
Buena medida, también habría que sacar a la iglesia del Estado.
0 K 9
#13 cunaxa
Se va a respetar igual esté en la Constitución o en la ley.
0 K 7

