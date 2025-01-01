Sánchez impulsa un pacto de Estado sobre cambio climático, pese al rechazo del PP

El Gobierno anuncia para este martes el inicio de una comisión interministerial liderada por Transición Ecológica con el objetivo de definir un pacto de Estado sobre emergencia climática. La propuesta recogerá el testigo de Asturias y buscará implicar a todas las administraciones en prevención, respuesta y reconstrucción frente a fenómenos como los incendios. Pese al “no” del PP, Sánchez insiste en la necesidad de acuerdos que trasciendan legislaturas y defiende reforzar la adaptación junto a toda la sociedad.
| etiquetas: cambio climático , gobierno , política , pacto de estado , sánchez , pp
Se queman los montes, Sánchez impulsa el pacto sobre el cambio climático.
Hay que reconocerle que reactivo, es.
Luego verás en menéame "las redes se indignan" pero es que las "redes" son ese concepto abstracto que luego no vota. La que vota es la abuela que quema rastrojos que quiere seguir quemando rastrojos.
Los "deja en evidencia" , "los retrata" ya ves pa que sirve todo eso. Lo que tienen que hacer es hacer propuestas por los que luego la gente les quiera votar.
Siempre en contra.
Agua de borrajas antes de hacerse escrito.