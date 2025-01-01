Sánchez impulsa un pacto de Estado sobre cambio climático, pese al rechazo del PP

El Gobierno anuncia para este martes el inicio de una comisión interministerial liderada por Transición Ecológica con el objetivo de definir un pacto de Estado sobre emergencia climática. La propuesta recogerá el testigo de Asturias y buscará implicar a todas las administraciones en prevención, respuesta y reconstrucción frente a fenómenos como los incendios. Pese al “no” del PP, Sánchez insiste en la necesidad de acuerdos que trasciendan legislaturas y defiende reforzar la adaptación junto a toda la sociedad.