edición general
10 meneos
11 clics
Sánchez impulsa un pacto de Estado sobre cambio climático, pese al rechazo del PP

Sánchez impulsa un pacto de Estado sobre cambio climático, pese al rechazo del PP

El Gobierno anuncia para este martes el inicio de una comisión interministerial liderada por Transición Ecológica con el objetivo de definir un pacto de Estado sobre emergencia climática. La propuesta recogerá el testigo de Asturias y buscará implicar a todas las administraciones en prevención, respuesta y reconstrucción frente a fenómenos como los incendios. Pese al “no” del PP, Sánchez insiste en la necesidad de acuerdos que trasciendan legislaturas y defiende reforzar la adaptación junto a toda la sociedad.

| etiquetas: cambio climático , gobierno , política , pacto de estado , sánchez , pp
9 1 0 K 109 politica
13 comentarios
9 1 0 K 109 politica
Comentarios destacados:      
laveolo #1 laveolo
No puede ser un pacto de Estado si no lo refrendan los partidos que tienen posibilidades altas de gobernar en el futuro.
4 K 51
Ainhoa_96 #6 Ainhoa_96
#1 Aún así el intentarlo es algo bueno, porque se debe retratar a la gentuza. Quizá eso haga a muchos abrir los ojos.
4 K 53
tremebundo #10 tremebundo
#1 A lo mejor, esos partidos de los que dices que no refrendan los pactos de estado, no son partidos de estado y sólo son Partidos Podridos.
0 K 16
ChatGPT #3 ChatGPT
Sale la corrupción del psoe, Sánchez impulsa el pacto anti corrupción.
Se queman los montes, Sánchez impulsa el pacto sobre el cambio climático.

Hay que reconocerle que reactivo, es. xD
2 K 30
denocinha #11 denocinha *
#3 Si condenan a su mujer, impulsará un pacto de estado para el divorcio
2 K 32
lonnegan #5 lonnegan
Todos sabemos que esta propuesta es para dejar al PP en evidencia frente al público en plena emergencia por fuegos. Y si, el PP queda retratado y no puede firmar nada que ponga cambio climático porque depende de VOX para gobernar en muchos sitios y a la vez pelean por los mismos votantes.
1 K 19
Battlestar #13 Battlestar
#5 Ya, pero el problema es, y a los datos me remito es que no deja en evidencia a nadie, solo funciona con su publico.
Luego verás en menéame "las redes se indignan" pero es que las "redes" son ese concepto abstracto que luego no vota. La que vota es la abuela que quema rastrojos que quiere seguir quemando rastrojos.

Los "deja en evidencia" , "los retrata" ya ves pa que sirve todo eso. Lo que tienen que hacer es hacer propuestas por los que luego la gente les quiera votar.
0 K 12
bronco1890 #7 bronco1890
Y una Secretaría del Cambio Climático, una Oficina del Cambio Climático y una Comisión para el Cambio Climático.
0 K 12
valandildeandunie #12 valandildeandunie *
#7 Y sobre todo e indispensable, un Observatorio para ver tus lloros.
0 K 10
Chinchorro #2 Chinchorro
Ellos siempre en contra de cualquier cosa que huela un poco a progreso y futuro.

Siempre en contra.
0 K 11
MiguelDeUnamano #9 MiguelDeUnamano *
#2 Normal por otro lado. Su modelo de estado es el de las "cloacas de Interior", jueces prevaricadores, medios comprados, corrupción y defensa de los privilegios de los más ricos, todo ello incompatible con cualquier mínimo de decencia. También es evidente que al límite que han empujado a sus votantes, sería contraproducente para ellos "aflojar" la presión en cualquier aspecto o dar muestras de ser mínimamente razonables. Sus votantes no lo perdonarían y, en el punto que están, no serían capaces de entenderlo siquiera.
0 K 15
denocinha #8 denocinha
Por el humo se sabe donde está el fuego
0 K 10
#4 lamonjamellada
Viniendo de este gobierno, vista la ley de protección animal por ejemplo, dejará fuera de la normativa el 90% del territorio porque no vayamos a civilizar a la gente.
Agua de borrajas antes de hacerse escrito.
0 K 8

menéame