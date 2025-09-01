Sánchez: “Hay jueces haciendo política que no cumplen la ley”

El presidente promete presentar Presupuestos pero seguirá aunque se los tumben porque son un “instrumento” y “el fin es crecer” . Pedro Sánchez, que ha llegado a denunciar por prevaricación al juez Peinado, que tiene procesada a su esposa, sube el tono contra los magistrados que están investigando a su familia. “Yo defiendo la honestidad y la inocencia de mi familia. Hay jueces que no cumplen con la ley”, ha llegado a decir el presidente del Gobierno en una entrevista en TVE, tras más de un año sin conceder ninguna en España