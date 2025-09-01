Sánchez: “Hay jueces haciendo política que no cumplen la ley”

El presidente promete presentar Presupuestos pero seguirá aunque se los tumben porque son un “instrumento” y “el fin es crecer” . Pedro Sánchez, que ha llegado a denunciar por prevaricación al juez Peinado, que tiene procesada a su esposa, sube el tono contra los magistrados que están investigando a su familia. “Yo defiendo la honestidad y la inocencia de mi familia. Hay jueces que no cumplen con la ley”, ha llegado a decir el presidente del Gobierno en una entrevista en TVE, tras más de un año sin conceder ninguna en España
| etiquetas: presidente gobierno , hay jueces que no cumplen la ley , prevarican
Huyyyy Elpais..... no se yo eh ...... ejem ejem
Me voy a reservar el beneficio de la duda.
Ahí la dejo.
www.meneame.net/story/sanchez-cree-hay-jueces-haciendo-politica-minori
Que Peinado, y alguno más, están haciendo Lawfare lo sabe hasta el más bobo de este país.
Pero creo que el efecto que busca, por lo descarado, no el que desean sus derechas patrocinadoras.