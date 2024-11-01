Sánchez cree que "hay jueces haciendo política", la minoría, y apela a que el CGPJ se defienda de "procesos defectuosos"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este lunes que cree que "hay jueces haciendo política", "afortunadamente" la minoría, y "políticos que tratan de hacer justicia", algo que, según ha lamentado, hace un "daño terrible" al Poder Judicial.
Hay que refundar el Estado español, y debe ser con el último régimen legítimo que hubo:
La República.
Lo que hay que hacer es dejar de votar a partidos corruptos que luego se ponen muy dignos. Si un día sacan un referéndum sobre monarquía o república lo agradecería, pero hay otras prioridades, problemas más sangrantes, en este país. La justicia es uno de esos grandes problemas.
La II República no puede volver, por motivos obvios, pero la Tercera Republica sí puede instaurarse, y esta debería ser federal, y puestos a pedir, federada o confederada a Portugal.
Yo no he hablado de referéndum.
Es impresionante la jeta que puede llegar a tener este menda