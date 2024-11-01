edición general
Sánchez cree que "hay jueces haciendo política", la minoría, y apela a que el CGPJ se defienda de "procesos defectuosos"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este lunes que cree que "hay jueces haciendo política", "afortunadamente" la minoría, y "políticos que tratan de hacer justicia", algo que, según ha lamentado, hace un "daño terrible" al Poder Judicial.

Beltenebros #2 Beltenebros
Se le ha olvidado decir que el PSOE es más parte del problema, que de la solución.
Hay que refundar el Estado español, y debe ser con el último régimen legítimo que hubo:
La República.
mecha #7 mecha *
#2 la (¿segunda?) república es tiempo pasado. Un tiempo probablemente imperfecto que nunca va a volver.
Lo que hay que hacer es dejar de votar a partidos corruptos que luego se ponen muy dignos. Si un día sacan un referéndum sobre monarquía o república lo agradecería, pero hay otras prioridades, problemas más sangrantes, en este país. La justicia es uno de esos grandes problemas.
Beltenebros #9 Beltenebros *
#7
La II República no puede volver, por motivos obvios, pero la Tercera Republica sí puede instaurarse, y esta debería ser federal, y puestos a pedir, federada o confederada a Portugal.
mecha #10 mecha
#9 a mi el estado de autonomías me parece fallido. Una república federal no sería de mi agrado. por eso en realidad no creo que un referéndum sobre república fuese a funcionar. Mucha gente pediría algo más que elegir entre rey con cargo heredado o primer ministro elegido democráticamente, y por eso iba a salir que no. Empezarán con que catalanes quieren nosequé, vascos nosecuánto y a tomar por culo el resultado.
Beltenebros #11 Beltenebros
#10
Yo no he hablado de referéndum.
YoSoyTuPadre #3 YoSoyTuPadre
Se tenía que decir y se dijo, eso sí, cuando le pasaba a Podemos habría sido el momento ideal para estas declaraciones, ahora llegan los lloros :roll:
#1 Leon_Bocanegra *
Vaya, ya no confía plenamente en la justicia como cuando atacaban a podemos o a los indepes. Que le habrá hecho cambiar de opinión?
PaulSciarra #5 PaulSciarra
#1 que hay jueces detrás de su mujer, su hermano, Abalos, Koldo, Cerdan y todo lo que le rodea

Es impresionante la jeta que puede llegar a tener este menda
Andreham #13 Andreham
Que el presidente del país diga esto es muy, muy, muy serio.
#12 perica_we
eso pasa por "colocar" políticos en los jueces, en las FFSE, en cualquier empresa pública,.... hasta en las cajas rurales....; y si se queja de que los otros coloquen se keje de los que él coloca. pero unos mal y yo bien, y en 4 años otra ronda (más) de colocones, y acumulamos tantos políticos y allegados con sueldazos que....
El_Dani_Carvajal #4 El_Dani_Carvajal
Este señor tiene ir a la cárcel antes que intente liarla.
#6 Leon_Bocanegra
#4 marchando un bocata de chopped para el Caballero. Como el que le daban a los bomberos.
El_Dani_Carvajal #15 El_Dani_Carvajal
#6 si, en españa ya ni de jamón.... qué recuerdos de la miseria...
tetepepe #8 tetepepe *
#4 ¿A cuánto te pagan por cada estupidez escrita?
El_Dani_Carvajal #14 El_Dani_Carvajal
#8 si me pagaran estaría tributando y tu contento y callao.
